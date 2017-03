FOTO: Mizeria colegului de apartament, transformată în muzeu de artă

Ai avut vreodată un coleg de apartament foarte dezordonat după care trebuia să strângi întotdeauna? Un tip a făcut haz de necaz, transformând mizeria colegului său într-un muzeu de artă.

Gestul ”subtil” a lui Justin Cousson vis-a-vis de comportamentul inadecvat al colegului său n-a trecut neremarcat. Mai mult, pozele cu noile ”piese de artă” din galeria improvizată, au devenit virale, stârnind amuzamentul oamenilor. De la cuțite și lingurițe nespălate, până la lapte uitat de luni bune în frigider sau haine murdare în coșul de rufe, toate fac parte din ”galeria de artă” improvizată de Justin Cousson. Uite cum arată apartamentul!

@justincousson The Laundry Wing is open to the public. pic.twitter.com/01vVsWMWV6 — justin L! cousson (@justincousson) 25 martie 2017

Citește și: Ce spune felul în care arată casa ta despre tine. Asta văd cei care îți calcă pragul

Citește și: Lucruri pe care să le faci în fiecare zi ca să-ți păstrezi casa curată