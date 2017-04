5 femei au îmbrăcat cel mai controversat costum de baie, purtat de Kim Kardashian. Vezi diferența

Este greu să porți cele mai îndrăznețe piese vestimentare, mai ales când nu arăți precum Kim Kardashian sau Kylie Jenner. Însă 5 femei și-au luat inima în dinți și s-au pozat îmbrăcate în cele mai controversate costume de baie purtat de vedetele hollywoodiane. Uite cum arată costumule extrem de decupate, pe un corp natural, dar și cum îi vine lui Kim Kardashian și surorii sale, Kylie Jenner!

Here’s what happened when 5 women tried on the most outrageous swimsuits https://t.co/t5Svy0OYIl pic.twitter.com/XmCtAjsVa5 — Cosmopolitan UK (@CosmopolitanUK) April 6, 2017

