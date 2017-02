Fifty Shades of Grey: Drumul scriitoarei E. L. James către o avere de peste 100 de milioane de dolari

Aseară, o prietenă însoțită de fiica ei, adolescentă, a mers la casa de bilete și a întrebat ce filme urmează. Vine prompt răspunsul: filmul x, filmul y, 50 shades, filmul z, 50 shades. „Mă uitam nedumerită că mi l-au spus, având în vedere că sunt cu copila, dar replica fiicei mele m-a lăsat mască: «probabil au crezut că suntem două prietene, nu s-au prins că ești mama».” Au ales alt film, evident. Altă prietenă mi-a scris, după ce a ieșit de la film: „e o comedie la care chiar râzi”, o colegă: „m-am dus cu prietenele, pentru că știam că ne vom super-distra. Nu e ceva de luat în serios. Am vrut doar să ne relaxăm și am râs foarte tare.” Un bărbat care să fi văzut Fifty Shades n-am întâlnit. Până acum.

Așadar, filmul „Cincizeci de umbre întunecate” („Fifty Shades Darker”) rulează acum pe marile ecrane, fiind lansat cu câteva zile înainte de Valentine’s Day. Strategie de marketing sau nu, ecranizarea părții a doua a trilogiei „Fifty Shades” a reușit din nou să atragă publicul feminin în cinematografe. Dacă există cineva care nu știe despre fenomenul „Fifty Shades” și ajunge să citească aceste rânduri, e bine să fie înștiințat încă de la început. Cărțile nu sunt pentru cei cărora le plac cărțile, iar filmele nu sunt pentru cei cărora le plac filmele.

Povestea fetei care se îndrăgostește de un bărbat tânăr, frumos și bogat este unul dintre basmele preferate ale tuturor de la „Cenușăreasa” încoace. Ceea ce face diferența însă este că, acum câțiva ani, o femeie de 40 și ceva de ani din Marea Britanie, fost producător de televiziune, măritată, cu doi copii adolescenți, s-a gândit să scrie o astfel de poveste altfel. Mai exact, presărată cu multe scene de sex și fetișuri de tip BDSM (înrobire, disciplină/dominanță și sado-masochism). „M-am gândit ce se întâmplă dacă întâlnești pe cineva care care vrea asta și tu nu vrei?”, povestește E. L. James, autoarea seriei „Fifty Shades of Grey”.

Cum a început fenomenul „Fifty Shades of Grey”

Totul a început în 2009, când E. L. James, a publicat pe un site al fanilor „Twilight” („Amurg”) cartea fan fiction „Master of the Universe”, pornind de la povestea de iubire dintre personajele din faimoasa serie cu vampiri. Fan fiction este o lucrare scrisă de un amator care are la bază personaje, intrigi sau întâmplări dintr-un roman deja cunoscut. Semnătura pe care E. L. James o folosea în cercurile fan fiction era Snowqueen’s Icedragon.

Când a văzut succesul uriaș pe care-l avea cartea, a schimbat numele personajelor, le-a transformat din vampiri în oameni, a rescris povestea cu detalii noi și a obținut un contract pentru publicarea sub formă de e-book cu numele „Fifty Shades of Grey” („Cincizeci de umbre ale lui Grey”). În mai puțin de un an s-au vândut 250.000 de exemplare.

Era în iunie 2011, vara în care nici cele mai optimiste previziuni nu preconizau succesul pe care urma să-l aibă o carte erotică scrisă de o femeie măritată, cu doi copii adolescenți, care renunțase la jobul din televiziune după 25 de ani și a cărei preocupare principală era să aibă grijă de casă.

Cine este E. L. James, autoarea romanelor din seria „Fifty Shades of Grey”

Numele ei adevărat este Erika Mitchell, are 53 de ani și locuiește la Londra, alături de soțul ei, scenaristul de televiziune Niall Leonard, și cei doi fii ai lor. Cu cinci ani în urmă spunea într-un interviu publicat de Huffington Post că visul ei dintotdeauna a fost să scrie romane și că până la 30 de ani a citit foarte multă literatură erotică. Romane scrise de Brenda Joyce, Nora Roberts, Judith McNaught.

Soțul ei scrie scenarii pentru filme de televiziune. La puțin timp după ce Erika a publicat cartea, și-a lansat și el primul roman, impulsionat de ea. „E amuzant. L-am bătut la cap 20 de ani să scrie un roman și l-a publicat abia acum, după Fifty Shades of Grey”, povestește E. L. James.



E. L. James și soțul ei, Niall Leonard, la premiera filmului „Fifty Shades Darker”, pe 2 februarie 2017 la Madrid

În 2012, a publicat și continuările „Fifty Shades Darker” („Cincizeci de umbre întunecate”) și „Fifty Shades Freed” („Cincizeci de umbre descătușate), trilogia ajungând la vânzări record.

Primele două volume au fost inițial unul, apoi a luat o pauză de trei, patru luni până a început să scrie a treia parte. În total i-a luat cam doi ani să scrie trilogia.

Întrebată dacă atunci când și-a ales în loc de nume două inițiale, a vrut ca lumea să nu știe dacă în spatele pseudonimului se ascunde o femeie sau un bărbat, a povestit într-un interviu publicat în 2012 de Huffington Post că la baza inițialelor s-a aflat altă motivație. „Mi-am ales acest pseudonim, pentru că m-am gândit că voi continua să merg la celălalt job al meu. Am lucrat în televiziune și nu aveam de unde să știu că romanul va avea așa un succes. Așa că voiam să păstrez cele două părți separat. Mă gândeam că seara voi scrie, iar ziua mă voi duce la job. Niciodată nu m-am gândit că lumea s-ar putea gândi că sunt bărbat.”

Fără să-și fi imaginat vreodată ce succes va avea seria ei de romane erotice, în 2012, autoarea spunea că și-ar dor să-și schimbe mobila în bucătărie și să-și ia altă mașină.

Mai mult, tot în 2012, prestigioasa publicație „Time” a numit-o unul din cei mai influenți 100 de oameni din lume.

E. L. James – pe locul 1 în topul celor mai bine plătiți scriitori în 2013

Între timp, a vândut peste 70 milioane de exemplare în toată lumea, incluzând volume tipărite, e-books sau audiobooks. În 2013, Forbes a numit-o pe E. L. James cel mai bine plătit autor din toată lumea – 95 de milioane de dolari câștigați din vânzările volumelor și din drepturile de autor pentru primul film.

Anul trecut a câștigat 14 milioane de dolari, iar în total, până acum, în contul ei au ajuns 131 milioane dolari, potrivit Forbes. Din această sumă a donat 1,6 milioane dolari în scopuri caritabile.

Averea ei continuă să crească, probabil, cu fiecare bilet nou cumpărat la unul dintre filmele ecranizate după volumele ei și la fiecare nouă achiziție a unuia dintre romanele ei. E. L. James nu se oprește din scris. A publicat un alt volum, „Grey” („50 de umbre ale lui Grey / versiunea lui Christian”), tradus în 2015 și în română, iar pe site-ul ei anunță că acum lucrează la „Cincizeci de umbre întunecate/ versiunea lui Christian”, pe care speră să o publice anul acesta.

În galeria foto vei găsi mai multe fotografii cu E. L. James.

Foto: Hepta, Northfoto