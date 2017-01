Femeile din viața lui George Michael

Înainte ca George Michael să își recunoască sexualitatea, regretatul artist a avut câteva relații amoroase cu femei, iar una dintre acestea este nimeni alta decât Brooke Shields.

Avea doar 19 ani și era îndrăgostită nebunește de George Michael, dar relația lor a luat sfârșit după ce artistul a refuzat să facă sex cu ea. Actrița a relatat în cartea ei, intitulată „There Was a Little Girl” că a fost uimită când acesta i-a refuzat avansurile când se întorceau de la petrecere.

Câțiva ani mai târziu, în 1998, George Michael a recunoscut că este homosexual.

„Mă gândeam: Dumnezeule, o voi face prima dată cu George Michael, în spatele unei limuzine. La început s-a simțit respinsă când interpretul s-a uitat în ochii ei și i-a spus: „Vreau să luăm o pauză. Trebuie să mă concentrez pe carieră”.

Peste ceva timp, când a aflat adevărata orientare sexuală a artistului, și-a dat seama că a fost un gest onorabil din partea lui George Michael.

Cei care l-au cunoscut îndeaproape pe interpretul melodiei „Last Christmas”, știu foarte bine că acesta a avut o strânsă legătură de prietenie cu Prințesa Diana. La puțin timp după dispariția acestuia, fostul bucătar al Dianei, Darren McGrady, a postat pe contul lui de Twitter un mesaj în care vorbește despre incredibila chimie dintre aceștia.

„RIP George Michael. M-ai făcut să rad cu lacrimi cand ai venit să iei masa cu Prințesa Diana la Palatul Kensington. Te adora. Îmi dădeam seama că Diana era în toane bune atunci cand se auzea muzica lui George Michael în curtea palatului. Îmi amintesc cum îl tachina Diana pe George Michael cand venea la Kensington cu două reviste glossy pe scaunul din față, care-l aveau pe el pe copertă. Era atat de vanitos”, a scris acesta.

Nu în ultimul rând, George Michael a legat o frumoasă relație de prietenie și cu Aretha Franklin. Duetul lor din 1987, „I Knew You Were Waiting (For Me)”, a propulsat-o pe cântăreaţa americană pe locul 1 în clasamentul hiturilor din Marea Britanie.

Foto – Northfoto