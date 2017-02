Familia în care s-a născut prima fetiță după 100 de ani

Hollie Allen (30 de ani) a dat naștere unei fetițe, după ce, vreme de patru generații, în familia soțului ei, David Allen (32 de ani), s-au născut numai băieți.

Rachel este prima fetiță născută în ultimii 101 ani, perioadă în care generațiile au așteptat să apară o reprezentantă a sexului feminin în istoria familiei.

Hollie și David mai au un băiețel de doi ani și povestesc că nu s-au așteptat să aibă o fată, având în vedere precedentele existente în familie.

Ultima fată născută în familia Allen a fost Winifred, în 1915, iar după aceea a apărut mitul că „Bărbații Allen nu fac fetițe”.

Hollie Allen nu s-a lăsat impresionată de istoria familiei soțului ei și a citit despre tot felul de metode pentru a avea o fată. „Sunt atât de multe legende și mituri… Am preferat să merg pe teoria că dacă faci sex cu două, trei zile înainte să ovulezi, sperma care ți-ar da un băiat dispare mai repede, așa că există o probabilitate mai mare să ai o fată. Pe lângă asta, mai e și teoria care spune că dacă o femeie nu are orgasm, sunt șanse foarte mari să aibă fetiță, așa că, de fapt, am făcut sex plictisitor”.

