Edith Gonzales, primele imagini fără perucă de când a fost diagnosticată cu cancer

De când a fost diagnosticată cu cancer de col uterin, în toamna lui 2016, Edith Gonzalez s-a schimbat foarte mult. Boala și-a pus amprenta asupra actriței din „Salome”, care a slăbit foarte mult și a fost nevoită să poarte perucă pentru că a rămas fără păr.

Deși, după operația de histerectomie și ședințele de chimioterapie, Edith a aplelat la o perucă blondă pentru a apărea în public, acum actrița în vârstă de 52 de ani nu se mai ascunde și a acceptat să apară pe coperta unei reviste fără să poarte perucă.

În ciuda perioadei dificile prin care trece, Edith este mereu cu zâmbetul pe buze, încearcă să fie pozitivă și să lupte din răsputeri pentru viața ei.

„Noi, femeile, suntem nişte aventuriere: am studiat, am dansat, am râs cu poftă şi am iubit. Şi avem responsabilitatea de a le spune şi celor ce vin că merită să trăieşti din plin. Avem o singură viaţă şi deci o singură şansă să strălucim. Vă vorbesc din proprie experienţă, iar eu, ca persoană ce nu a fost niciodată punctuală, nu am de gând să ajung la timp nici la cel din urmă strigăt. Îmi pare rău, dar mai am multe lupte de dus, multe zâmbete de împărţit, multă artă de admirat. Aşa că, Moarte, aşează-te şi aşteaptă-mă! Pentru că ceasul meu o să sune cu mare întârziere”, a declarat recent Edith Gonzales într-un interviu.

Gonzalez este cunoscută pentru rolurile din telenovele precum „Deseo”, „Trampa Infernal”, „Salome”, „Corazon Salvaje”.

