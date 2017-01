Echipa eJobs și-a făcut lista de rezoluții pentru un 2017 Happy la Job. Hai și tu!

Află de ce sunt atât de importante rezoluțiile pentru nivelul de fericire și fă-ți propria listă, pornind de la planurile colegilor de la eJobs România.

Începutul de an mereu pare cadrul perfect pentru a face schimbări în bine. Este o ocazie de a te reinventa, de a-ți da voie să visezi cu ochii deschiși la 12 luni de posibilități și oportunități. În același timp, poate fi și un bun moment pentru a-ți planifica următorii pași în carieră, pentru a analiza ce anume te face fericit la job și ce îți aduce neplăceri, pentru a vedea dacă nu cumva sunt alte locuri de muncă sau domenii care ți-ar aduce mai multă satisfacție. Pe scurt, începutul de an se potrivește foarte bine cu vechiul proverb, „cum îți așterni, așa dormi”.

Soluția eJobs pentru păstrarea rezoluțiilor

La eJobs România, am început cu câteva luni mai devreme să trasăm rezoluțiile pentru noul an, prin campania #HappylaJob, cu sloganul „Un demers pentru fericire-n Univers”. Dar, cum și fericirea este relativă și poate părea un obiectiv vag, noi am folosit o metodă utilă pentru păstrarea rezoluției și în 2017: am împărțit obiectivul în mai mulți pași ușor de realizat. Astfel, scopul de a ne spori fericirea la job s-a transformat în dezvoltarea celor cinci piloni principali:

Pasiunea

Onestitatea

Echilibrul

Impactul

Evoluția

După cum ne-au arătat rezultatele campaniei de anul trecut, este loc de mai multă fericire, așa că și în 2017 vom continua cu același obiectiv amplu, împărțit în mai mulți pași. Iar primul pas este să te ajutăm să îți concepi lista de rezoluții, într-un mod creativ, distractiv și ușor de pus în practică, printr-o serie de Rezoluții Happy, bune de ținut tot anul.

Citeste continuarea pe jobs.ro!