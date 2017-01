Dupa mai multe sarcini pierdute nu se aștepta ca soțul ei să se poarte așa

O femeie a povestit pe internet cum ea și soțul ei au ajuns să aibă un copil după ce au pierdut 3 sarcini și cum le-a schimbat venirea copilului întreaga viață.

“După trei sarcini pierdut, la a patra stăteam ca pe ace. Eram atenți la orice zgomot în abdomen, orice durere de cap, de stomac. De fiecare dată ne pregăteam pentru ce e mai rău. Au fost cele mai lungi 9 luni din viața mea. Îmi aduc aminte ca ieri, prima oara când îl țineam în brațe. Așteptasem de foarte mult timp acest moment. Am plâns de fericire.

Lucrurile n-au fost ușoare, deși mă așteptam ca viața în trei să fie perfectă. Soțul meu se speria de ideea că ar putea să-i facă rău copilului, de parcă ar fi fost din sticlă, deci nu mă ajuta deloc. Așa că eu am ajuns să fac totul și să adun frustrări. Căsnicia noastră era pe butuci.

La cinci luni de la nașterea fiului nostru am aflat că sunt iar însărcinată. Această veste a venit într-un moment nu prea fericit al vieții noastre. Eu voiam să îmi părăsesc soțul, deși eram emoționată de venirea pe lume a celui de-al doilea bebeluș. Mă gândeam cum va arăta viitorul meu ca mamă singură cu doi copii.

A doua sarcină a fost una cu probleme. Cu două săptămâni înainte de termen mi s-a făcut o cezariană de urgență. Tot ce era legat de căsnicia mea, toate problemele au început să-mi pară atât de mici. Soțul meu parcă s-a trezit. A preluat inițiativa și mi-a fost alături.

Totul s-a schimbat când într-o seară, cei doi copii plângeau de mama focului și simțeam că am ajuns la capătul puterilor, am simțit o mână pe umăr și l-am auzit pe soțul meu întrebându-mă dacă poate să mă ajute cu ceva.

Amândoi ne-am schimbat, am crescut și am devenit mai puțin egoiști. Relația noastră s-a întărit. Nu cred că noi am fi crescut atât de mult dacă nu aveam cei doi copii. Sunt atât de binecuvântată.”

Sursa foto 123rf

Citește și Scrisoarea unei femei care a pierdut o sarcină

Citește și Când a aflat că este însărcinată i s-a făcut frică. Ce a urmat e o lecție pentru viitoarele mămici