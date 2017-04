Dieta secretă a lui Audrey Hepburn, dezvăluită de fiul ei

Dacă pentru mulți dintre noi este imposibil să ne-o imaginăm pe Audrey Hepburn gătind, Luca Dotti, fiul cel mic al actriței, și-o amintește pe mama sa ca pe o femeie care „iubea să gătească”, în ciuda siluetei sale zvelte și fragile.

Luca Dotti a publicat o carte, „Audrey at Home. Memories of My Mother Kitchen/ Audrey acasă. Amintiri din copilăria mamei”, în care vorbește despre stilul ei de viață și despre rețetele ei preferate. Regulile ei de aur erau să nu sară niciodată peste micul dejun și să aibă o alimentație bogată în fructe și legume

Descoperă în materialul video de mai sus cum reușea Audrey Hepburn să își mențină silueta fără cusur!

Foto – Northfoto