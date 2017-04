Detaliul pe care nimeni nu l-a observant până acum la pantofii lui Jackie Kennedy

Nu degeaba a fost și va rămâne în istorie drept un veritabil fashion icon. Jacqueline Kennedy avea o eleganță aparte, izvorâtă din simplitatea ținutelor pe care și le personaliza până la ultimul centimetru.

Citește și – Opt produse de frumusețe pe care le folosea Jackie Kennedy

„Vreau să fiu femeia cel mai bine îmbrăcată din lume, fără să par femeia cel mai bine îmbrăcată din lume”, spunea ea cândva. Și i-a reușit!

În memoriile sale, „Jackie’s Girl: My Life with Kennedy Family/ Asistena lui Jackie: Viața mea alături de familia Kennedy”, fosta asistentă a lui Jacqueline vorbește despre exigențele acesteia ăn materie de vestimentație. Kathy McKeon a fost asistenta fostei Prime Doamne a Americii între anii 1964 – 1977 și a locuit cu ea în în apartamentul ei din Fifth Avenue.

„Dulapul walk-in din dormitor era ticsit cu hainele de zi cu zi, toate aranjate pe culori. Nu am văzut niciodată o colecție atât de impresionantă de pantofi! Ghete londoneze, pantofi cu toc în toate culorile, pantofi sport curați pentru jogging-ul de dimineață”, scrie fosta asistentă în cartea sa.

De asemenea, Kathy McKeon dezvăluie un detaliu interesant despre încălțămintea fostei Prime Doamne a Statelor Unite ale Americii:

„Cel mai intrigant pentru mine era branțul de 6 milimetri aplicat la un singur pantof din fiecare pereche, aparent menit să compenseze pentru piciorul care era puțin mai scurt decât celălalt. Nimeni nu și-a dat niciodată seama de acest lucru”.

Poate că tocmai atenția desăvârșită la detalii explică de ce oamenii iubesc și astăi legendarul stil al lui Jackie Kennedy.

Citește și – Fotografii nemaivăzute din viața privată a cuplului John F. și Jackie Kennedy

Foto – Northfoto