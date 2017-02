De ziua îndrăgostiților

Una dintre cele mai tari afaceri pe care le-aș face ar fi negoț cu îndrăgosteala. E singura stare care ar putea pune în pericol consumul de droguri. Costurile nu sunt deloc mici dar efectul e sigur. Și e mult peste orice substitut. Testează! O să cauți să fii îndrăgostit non stop. Mulți cred că îndrăgosteala se întâmplă, e o chestie spontană, incontrolabilă. Evident că este și așa. Dar eu am testat-o și altfel. Mi-am provocat-o, am chemat-o, am lăsat-o să se instaleze în mintea mea. E suficient să găsești ceva care să-ți placă la cineva și apoi să ajuți mintea să croșeteze. Așa cum îți propui să zâmbești în loc să ai o față căzută și tristă, cum îți propui să fii bun în loc să fii egoist și rău… tot așa poți să-ți propui să fii îndrăgostit, în loc să fii gol și blazat.

Îndrăgosteala seamănă cu un salt în gol

A te îndrăgosti înseamnă și a te lăsa puțin pe tine deoparte și a-i da celuilalt locul tău. E un joc. Nu poți să te îndrăgostești de altcineva dacă ești mai mult îndrăgostit de tine. Îndrăgosteala seamănă cu un salt în gol. Ca să-l faci trebuie să te abandonezi. Nu poți să te îndrăgostești dacă îți desenezi un clișeu în care îi bagi pe oameni și pentru că nu se potrivesc, îi respingi. Îndrăgosteala te face să fii viu, să te simți altfel, să vezi lumea altfel. Când ești îndrăgostit ești în stare de orice, faci lucruri pe care în mod normal nu le-ai face. În fond e vorba doar de opțiunea de a fi într-un fel sau într-alt fel. Îmi amintesc că una din îndrăgostelile mele a pornit de la o banală discuție despre fizica cuantică. El îmi vorbea despre Max Planck, Albert Einstein și Niels Bohr, despre existența sufletului după moarte. Era fascinant. Căutam să îl întâlnesc des, foarte des, stăteam ore întregi să-l ascult iar ca să plec de lângă el trebuia să fac efortul de a mă rupe. Eram îndrăgostită de cum pronunța, de cum folosea cuvintele, de cum căuta exemple în cărți, de energia pe care o transmitea, de privire, de felul în care fuma țigările Carpați. Fiecare pachet terminat devenea o sferă, o bilă în care-și strângea viața iar pe biroul lui se formase o piramidă din aceste mingi de hârtie. Când m-a sărutat prima dată am simțit că sărut pe altcineva. Sărutul lui a rupt misterul, a adus totul într-un plan neinteresant, banal. Nu reușeam să-i unesc. Băiatul care mă săruta nu era același cu băiatul care-mi spunea povești. Am început să-l resping și să-mi iau din întâlnirile cu el doar ceea ce îmi trebuia. Îi făceam rău. Atunci am renunțat.

Îndrăgosteala este strict opțiunea ta

Oamenii de care te îndrăgostești trec întruna pe lângă tine, trebuie doar să-i vezi. La câteva săptămâni după, prin fața Teatrului Național, un bărbat în jur de 50 de ani, cu un costum alb de in, cu pălărie, cu un trabuc aprins și cu baston… mergea. M-a atras ritmul în care pășea. Lent, avea timp, nu-l grăbea nimic, lumea părea a fi a lui. Îmi amintea puțin de Eliade. Mi-a zâmbit. I-am zâmbit. Am mai făcut câțiva pași și m-am întors. Se oprise. Își dăduse ochelarii jos și mă privea. Ne-am atins privirile și sufletul. Am rămas cu el în minte multe săptămâni după, cu starea aceea de zbor pe care mi-au dat-o ochii lui. Nici acum nu am uitat frisonul pe care mi l-a dăruit. Poți să te îndrăgostești ani de zile de același om, să descoperi în el infinite chipuri ale sufletului și este fascinant să realizezi că te poate surprinde mereu. Îndrăgosteala este strict opțiunea ta. Nu vine din exterior. Vine din alegerea pe care o faci. Alegi să vezi ceea ce în mod normal nu vezi. Oamenilor le este frică de cele mai multe ori să nu sufere. Dacă pleci de la premiza asta, ar trebui să nu ieși din casă și să-ți trăiești viața în debara. În viață totul trece oricât de rău doare. Ne vindecăm întotdeauna, chiar dacă ne ia ceva timp. Trebuie doar să ai răbdare. Asta e o regulă esențială.

Invitație la teatru

De ziua îndrăgostiților, pe 14 februarie vă aștept cu cine vreți la Teatrul „L.S.Bulandra”, Sala Liviu Ciulei la „Mecanica inimii”. Un spectacol care vă dă curaj! Una din replicile mele favorite: ”Dacă te temi că o să-ți fie rău, nu faci decât să mărești șansele de a ți face rău. Uită-te la acrobați? Crezi că se gândesc o clipă că or să cadă dacă merg pe sârmă? Nicidecum. Ei acceptă riscul și savurează plăcerea de a înfrunta pericolul. Dacă îți duci viața cu ochii în patru să nu-ți rupi ceva, o să te plictisești de moarte, să știi. Nu cunosc nimic pe lumea asta mai amuzant ca imprudența!” (Marian Ralea în Magicianul din „Mecanica inimii”, alături de Marius Manole, Maia Morgenstern, Dana Rogoz/Corina Moise/Medeea Marinescu, Cosmin Dominte/ Alex Bogdan. În regia subsemnatei.). . P.S. În caz că nu mai sunt locuri, următoarea reprezentație e pe 25 februarie.:-)

