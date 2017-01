De ce sunt capacele de canal rotunde

Poate prin desele tale plimbări, te-ai uitat vreodată pe jos și și-ai pus întrebarea “de sunt capacele de canal rotunde”. De ce a fost aleasă formă? Unii angajatori care vor să testeze imaginația posibililor angajați pun această întrebare în cadrul interviurilor.

Conform lui Larry Scheckel, autorul cărții “Ask A Science Teacher: 250 Answers to Questions You’ve Always Had About How Everyday Stuff Really Works” există mai multe motive pentru care capacele de canal sunt rotunde.

Unul dintre motivele pentru care a fost aleasă forma rotundă pentru capacele de canal este faptul că este forma perfecta pentru a rezista presiunii pământului. Capacele rotunde sunt mai ușor de prelucrat decât capacele pătrate, plus că un capac de canal este foarte greu, iar forma rotundă îl face mult mai ușor de transportat (prin rostogolire). Capacele de canal rotunde nu trebuie potrivite, ele se așează perfect (dacă aceste capace ar fi pătrate a trebui potrivite deasupra găurilor).

Cel mai plauzibil motiv ar fi cel conform căruia că nu pot cădea înăuntrul găurii. Totul ține de siguranță. Dacă exista un capac pătrat, dreptunghic sau oval exista posibilitatea ca acesta, așezat pe diagonală să cadă în canal.

