De ce se numește punctul G așa

Te-ai întrebat vreodată de ce faimosul punct G se numește așa? De la ce vine G?

Litera G vine de la faimosul medic ginecolog Ernst Gräfenberg. Gräfenberg este medicul ce a descoperit punctul G și tot el este cel care a inventat steriletul.

Gräfenberg a fost printre evreii arestați de soldații naziști în 1937, dar a reușit să emigreze în Statele Unite unde și-a deschis un cabinet ginecologic și a studiat stimularea uretrală. El a fost primul care a avut o teorie legată de o posibilă zonă erotică pe peretele anterior al vaginului de-a lungul uretrei.

Un medic olandez, Regnier de Graaf menționase aceeași zonă erotică în secolul 17. El a numit-o prostata femeii. Deși, Graaf este primul care a descoperit cu adevărat punctul G, descoperirea acestuia este atribuită lui Gräfenberg care a publicat în 1981 în revista Journal of Sex Research un studiu numit “Female Ejaculation: a case study”.

De abia un an mai târziu, locația și numele acestei zone în vaginul femeii a primit numele de punctul G după apariția cărții „The G Spot and Other Recent Discoveries About Human Sexuality” scrisă de Alice Kahn Ladas și Beverly Whipple.

Sursa foto 123rf

Citește și Știi ce e Punctul G când vine vorba despre sex dar…. ştii unde şi ce e Punctul C?

Citește și Dovedit ştiinţific – Punctul G nu există!