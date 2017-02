De ce Donald Trump nu o ține de mână pe Melania, soția lui

Un expert în limbajul corpului a descifrat de ce președintele Donald Trump nu o ține de mână pe Melania, soția lui.

Se pare că Donald Trump este narcisist. Știm că președintele american trebuie să aibă o imagine puternică, să arate că este o persoană decisă, dar trebuie să arate și compasiune.

Un video cu Donald Trump și soția sa, Melania a devenit viral. Aceștia au mers într-un weekend de relaxare în stațiunea Mar-a-Lago. Video-ul îl înfățișează pe Trump respingându-i mâna Melaniei.

De ce a refuzat Donald Trump să o țină de mână pe soția sa

Patti Wood, un expert în limbajul corpului a declarat pentru MailOnline că Donald Trump, prin atitudinea sa se dorește a fi un președinte alpha.

Prin atitudinea și limbajul corpului, Donald Trump vrea să ne arate că este președinte fără să aibă un ajutor, ceea ce este o atitudine alpha.

“Oamenii care se strâng de mână arată multe despre indivizi, dar și despre acel cuplu. Poziția mânilor, cine întinde primul mâna, cine rupe strângerea primul etc.” a continuat Wood.

Felul în care își ține soția de mână inițial este unul care nu arată afecțiune. Își folosește palma deschisă și degetele nu se întrepătrund. Gestul său este unul de refuz, nu unul afectuos în timp ce are o atitudine de persoană care are totul sub control.

Wood crede că cei doi se țin de mână în privat și că gesturile de afecțiune din public au dispărut dintre cei doi din momentul când Trump a decis să candideze la președenție.

Sursa foto Northfoto

