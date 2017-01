Dana Sota: „Prima oară am fost la detox în Asia, la un centru ayurvedic”

Dana Sota se alătură vedetelor care au răspuns invitației Unica de a povesti experiențele lor legate de detoxifiere. Ea vorbește despre zilele pe care le-a petrecut într-un centru ayurvedic din Asia, unde procedurile implică atât curățarea colonului sau a ficatului, cât și detoxul emoțiilor: stres, anxietate, frică.

„Când vine vorba despre sănătate și, implicit, nutriție, sunt mereu la curent cu tot ceea ce este nou și funcționează. Da, am grijă la ceea ce mănânc, știu cât de important este ca alimentul să fie HRANĂ, și nu doar calorii goale. Cu toate astea, simt ocazional să îmi curăț corpul de tot balastul și acumulările nefolositoare, pentru că acestea există, oricât m-aș strădui eu să mănânc sănatos.

Experiența mea de detox a fost mai degrabă una blândă, pentru că nu îmi place să mă expun unor tratamente prea dure.

Prima oară am fost în Asia, la un centru ayurvedic. Filozofia lor este cu totul alta decat cea vestică, iar detoxul implică atât curățarea colonului, ficatului, plămânilor – de fapt a fiecărui organ în parte, dar și detoxul emoțiilor: stresul, anxietatea, fricile sau orice alte sentimente negative.

Panchakarma este, în ayurveda (știința vieții), cea mai complexă detoxifiere a corpului, minții și spiritului, ajută la creșterea imunității și restaurarea echilibrului.

Acest lucru se face prin diferite proceduri/terapii (masaje uscate sau cu ulei, drenaj limfatic, băi de plante, inhalații, colonoterapii, etc), dar și yoga și meditație. Totul este personalizat, după o consultație cu medicul specialist și, practic, se urmărește o resetare a organismului, o liniștire a minții.

A doua oară am fost la Centrul Atasagon de la Brașov, unde am stat 4 zile și unde am facut un detox pe bază de sucuri, cu o masă raw pe zi. Plimbări în aer liber, qi-gong, masaje, ozonoterapie, toate m-au făcut să mă conectez mai bine cu ceea ce se întâmplă în corpul meu. Experiența a fost diferită, dar foarte specială, pentru că imediat organismul meu a reacționat. După două zile deja eram mai energică și mai plină de viață.”

