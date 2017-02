Cum să-ți folosești corect vocea. Sfaturi de la Lucia Ciobotaru, profesor Complete Vocal Technique

Lucia Ciobotaru știe totul despre voce și cum să o folosești cel mai bine: este profesor autorizat de CVT (Complete Vocal Techique), are cinci școli de voce în Olanda și una în România (Atelierul de Voce), lucrează cu unii dintre cei mai buni cântăreți și speakeri din țară (Loredana, Elena Gheorghe, Corina, Ellie White, Cornel Ilie, Șerban Copoț, Giulia Nahmany, Ana Morodan, Sonia Argint Ionescu, Mirela Bucovicean) și din străinatate.

Am rugat-o să ne introducă puțin în lumea fascinantă a sunetelor și să ne dea câteva sfaturi despre cum să ne folosim corect vocea în diverse situații.

Lucia, ce fel de sunete produce vocea umană și când se folosesc?

Vocea umană, nefiind un instrument fix, poate produce orice tip sunet: soft, reținut, strigăt, țipăt. Primul sunet pe care un bebeluș îl face are caracter de strigăt. Aceste sunete le producem cu toții, fără să conștientizăm acele setinguri care crează combinația dintre armonice și acustică. De exemplu, atunci când plângem și vorbim în același timp, sunetul capătă un caracter reținut, plâns. Când strigăm pe cineva care se află la distanță, sunetul are un caracter metalic, strigăt cu volum puternic, iar exemplele din viața de zi cu zi ar putea continua. Dacă toate aceste sunete sunt în noi și le putem crea cu toții, de ce suntem tentați sa credem că anumite sunete doar unele persoane le pot face și că probabil există limită în folosirea vocii? Este vorba doar de zone de confort. Conștientizând aceste setinguri, vocea umană poate crea orice sunet pe care-l poți folosi în diferite situații. De exemplu, să vorbești cu volum mare atunci când este nevoie să fii auzit sau să vorbești cu volum redus atunci când te afli în spațiu mic.

Dă-ne te rog câteva recomandări!

1. Ai încredere în faptul că și vocea ta poate produce orice sunet

2. Descoperă lucrul cu organismul tău și nu împotriva lui

3. Încrederea în sine este dată de bagajul de cunostințe, de experiență, așa că exersează!

4. Afonie nu există, ci doar folosirea greșită a vocii!

5. Ai încredere în faptul că ai o voce frumoasă! Totul începe prin a-ți iubi vocea. Lumea nu ar fi frumoasă fără tine!

Explică pe înțelesul tuturor ce înseamnă Overdrive și Neutral – în cântat și în vorbit.

Overdrive este o funcție vocală cu caracter strigăt si volum mare. Volumul mărit și acel caracter metalic sunt create de un seting pe care-l numim “bite” . Artiști care cântă în Overdrive sunt Patti Austin, Shirley Bassey, Whitney Houston, George Michael, Frank Sinatra, Bette Midler, Tom Jones, Etta James, Christina Aquilera, Beyonce, Florence and The Machine. De sigur, acești cântăreți folosesc și alte funcții vocale, nu doar Overdrive. În vorbit volosim “bite” atunci când strigăm. Exemplu: când strigăm la piață, pe terenul de fotbal, în pauza de la scoala, etc.

Neutral este o funcție vocală lipsită de metal și are ca mod de obținere “maxilarul inferior lăsat”. Această funcție are caracter moale și volum redus. Închiderea corzilor vocale se poate face cu atac aerat sau cu atac simultan. Exemple de cântăreți care cîntă în Neutral cu aer: Enya, Marilyn Monroe, Brian Ferry, Sarah Vaughan, Bing Crosby etc. Neutral cu atac simultan sau fără aer este mai direct ți volum un pic mai mare decat în Neutral cu atac aerat. Exemple de cântăreți care cântă în mare parte în Neutral fără aer: Blondie, Kate Bush, Julie Andrews, Carly Simon, John Lennon, Joni Mitchell, Neil Young.

Ce sfaturi ai pentru cei care nu au cântat niciodată și care ar putea deveni interesați să își exerseze vocea? Cum îi poate ajuta CVT?

Dacă întotdeauna ți-ai dorit să cânți, dar nu ai făcut-o încă pentru nu ai încredere în tine sau consideri că ai o voce nepotrivită, poți trece de aceste bariere mentale care te limitează prin Complete Vocal Technique. CVT oferă soluții pentru toată lumea, indiferent de tipul de persoană. Indiferent dacă ești o persoană logică, vizuală, auditivă, imaginativă, kinestetică. CVT este tehnica vocală bazată pe anatomie și te antrenează astfel încât să vorbești și să cânți corect.