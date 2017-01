Cum s-a schimbat Alina Eremia în ultimii cinci ani

Alina Eremia (23 de ani) a ajuns cunoscută o dată cu apariția în serialul „Pariu cu viața”, iar confirmarea succesului a venit cu trupa Lala Band, alături de care a înregistrat succes după succes.

În 2012, a lansat primul single din cariera solo – „With or Without You”, iar un an mai târziu, piesa „Tu ești vara mea” a fost unul dintre hiturile acelui sezon.

Cea mai nouă melodie a Alinei Eremia, „Vorbe pe dos”, a strâns, din noiembrie până acum, peste 6 milioane de vizualizări pe YouTube.

În privința stilului, Alina a trecut prin numeroase schimbări, de la culoarea părului și diverse tunsori, până la hainele cu care se îmbracă pe scenă sau în viața de zi cu zi. „Îmi place să experimentez din punct de vedere stilistic. Îmi gândesc ținutele împreună cu stilistele mele în funcție de ce program am în ziua respectivă, iar pentru concerte aleg haine mai glam sau sporty-chic și pun accent pe accesorii”, ne-a spus Alina.

