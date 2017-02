Cum a încercat Donald Trump să o cucerească pe Prințesa Diana: „O vedea soția-trofeu perfectă”

Când auzi cuvintele „Lady Di” și „Casa Albă”, probabil te gândești la dansul Prințesei de Wales cu John Travolta de la ceremonia de învestire a președintelui american Ronald Reagon, din 1985.

Mai puțin cunoscut este faptul că regretata Diana a avut conexiuni cu altcineva din administrația Casei Albe: Donald Trump. La mijlocul anilor ’90, cu mult timp înainte să devină președinte, Donald Trump a avut o slăbiciune pentru Diana Spencer.

Cum a încercat Donald Trump să o seducă pe Lady Di

Donald Trump și Prințesa Diana au împărțit aceeași masă în cadrul unui eveniment important din 1995. În timpul cinei, Trump i-ar fi oferit acesteia accesul gratuit la clubul său de golf din Florida, dar ea a refuzat categoric.

În acea perioadă, actualul președinte al SUA era căsătorit cu Maria Maples, dar cu toate acestea, după aflarea veștii divorțului Dianei de Prințul Charles, a „bombardat-o cu flori”.

Prezentatoarea de televiziune Selina Scott a declarat într-un interviu din 2015 că o urmărea cu fervoare pe Prinţesa de Wales, crezând că are vreo şansă.

„O bombarda pe Diana la Palatul Kensington cu buchete masive de flori, fiecare valorând sute de lire sterline. Trump vedea cu siguranţă în Diana soţia-trofeu perfectă”, a povestit Scott.

„în timp ce trandafirii şi orhideele se adunau unele peste altele, ea devenea din ce în ce mai îngrijorată cu privire la el. Începuse să se simtă hărţuită de Trump“, a adăugat prezentatoarea care era o apropiată a Prinţesei de Wales.

Prințesa Diana, cel mai mare regret al lui Donald Trump

Când Lady Di a murit în tragicul accident de maşină de la Paris în 1997, Trump le-a mărturisit prietenilor că cel mai mare regret al vieţii sale este că nu a putut să o cucerească pe Diana. “Întotdeauna a spus că regretă că nu a avut ocazia unei aventuri cu Diana”, a mai spus jurnalista Selina Scott.

Trei ani mai târziu, în 2000, Trump a inclus-o pe Diana într-un top zece al femeilor cu care și-ar fi dorit să se culce, adăugând că „era nebună, dar acestea sunt detalii minore”.

Actualul președinte al SUA mai spunea despre Prințesa Diana că este „o doamnă de vis”. „Am un singur regret în cee ace privește femeile – că nu am avut niciodată șansa să o curtez pe Lady Diana Spencer. Am văzut-o în mai multe ocazii. Nu am putut să nu observ felul în care sensibiliza oamenii. Lumina încăperea cu șarmul ei, cu prezența ei. A fost o adevărată prințesă, o doamnă de vis”, a scris Trump în volumul său „Arta revenirii/ The Art of the Comeback”.

Revenind la prezent, ne lovim de noi declarații făcute de Donald Trump, care acum neagă că ar fi avut vreo pasiune pentru Lady Di. „Complet fals”, a spus el într-un interviu din 2016.

Foto – Northfoto