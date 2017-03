Cum comunici eficient offline și online

Cum comunicăm la serviciu și cum comunicăm acasă? Ce trebuie să știm despre o comunicare eficientă în online. Cum să faci față ca femeie provocărilor într-o lume a bărbaților. Diversitatea este cheia performanței unei companii. Acestea sunt câteva dintre temele dezbătute de invitații noi ediții a Atelierelor de Idei Unica, un eveniment desfășurat în parteneriat cu Grupul Renault România.

Potrivit studiilor, 85% din deciziile de cumpărare sunt influențate de femei. Îți sună cunoscut? Cu siguranță. De la produsele pentru uz casnic, pentru decorarea locuinței, pentru copii, până la decizia de cumpărare a unei mașini, de exemplu. Și pentru că am ajuns la acest capitol, să menționăm că femeile contribuie și la crearea mașinilor, nu doar la cumpărarea lor. Într-un univers preponderent masculin,în România, aproximativ 5.000 de femei au un rol important în succesul produselor principalului constructor de automobile Grupul Renault România. Este o lume în care meseriile nu au gen.

De la această idee a plecat și inițiativa internațională Women@Renault, o rețea socială internă, care are ca scop evoluția proceselor de resurse umane pentru a oferi egalitate de șanse și accesul femeilor în posturi de conducere. La noi în țară, aproximativ 700 de femei fac parte din Women@Renault și nu este vorba doar despre cele cu funcții de conducere.

Despre rolul femeilor într-o organizație și metode eficiente de comunicare offline și online au vorbit invitații Atelierelor de Idei Unica: Yves Caracatzanis (președinte director general Dacia și director general Grup Renault România), Heather Knox (Vice President External Communication Groupe Renault), actrița Daniela Nane, Monica Jitariuc (Managing Director MSL GROUP The Practice) și vedeta de televiziune Andreea Marin. Discuția a fost moderată de Iuliana Tudor.

„Oamenii care lucrează în cadrul grupului, atât bărbați, cât și femei, sunt cei mai importanți. Diversitatea este fundamentală pentru companie și pentru performanțele colective și individuale.” În cadrul grupului Renault diversitatea este prezentă și la nivelul generațiilor diferite, a naționalităților diferite. Iar femeile lucrează în mule departamente: design, inginerie, fabricare, IT, resurse umane.

„Jobul nostru este să aducem noi perspective asupra lucrurilor. Iar pentru a-l face cât mai bine trebuie să ții cont de un lucru important: Nu-ți fie teamă să fii curios și să pui întrebări. Să afli cât mai multe de la angajați, șefi, oameni cu care ieși la masă. Să citești cât mai mult: ziare, reviste, să știi ce face competiția, să fii la zi cu cele mai importante știri din domeniu. Astfel, fiind informați, devenim creativi.”

„Se întâmplă să nu ne dăm seama ce încărcătură aducem atunci când comunicăm. Dacă transmitem unei persoane: eu sunt ok, tu nu, apare o atitudine ușor arogantă. Dacă îi spunem: eu nu sunt ok, tu nu ești ok, apar tensiuni. Important este să comunicăm de pe poziții egale: eu sunt ok, tu ești ok și să ajungem la un consens. Să lăsăm orgoliul deoparte și să găsim o soluție comună. Cu cât câștigă toată lumea, cu atât sunt toți mulțumiți. Nu o să câștigăm niciodată la fel de mult, dar important este să câștige fiecare ceva.”

„Pentru a fi prezent în online e bine să ții cont de planificare. Să știi la ce te ajută Social Media. Decât să lupți împotriva ei, mai bine faci ceva să-ți folosească. Dacă îți stabilești clar două lucruri: la ce îți folosește și cum să faci să nu-ți monopolizeze viața, timpul, energia. Cel mai important este să știi ce vrei să transmiți pe Facebook, de exemplu. Întotdeauna când încerci să vorbești despre lucruri care te preocupă cu adevărat și ești vulnerabil, fie că sunt din sfera profesională sau nu, ajuți mai mulți oameni. Inspiră oamenii, convinge-i, fă-i să creadă!”

„Ceea ce mă duce pe mine de la un an la altul, de la o primăvară la alta, de la o experiență la alta cu zâmbet, cu dorința aceasta de a mă simți mereu tânără este o vorbă pe care am învățat-o de la tata și pe care am dat-o mai departe fiicei mele. Nu există nu se poate. E o lume a bărbaților? Și ce dacă? Nu există nu se poate. Eu pot să deschid orice ușă. Cu o vorbă blândă, cu cunoștințele pe care le dobândesc, cu felul în care am grijă de dezvoltarea mea personală. Poate sună pompos, dar țin ca mâine să știu întotdeauna mai mult decât știu azi. Țin ca oricât aș fi de obosită să nu adorm până nu-mi arunc ochii pe o pagină de carte. Uneori poate n-ajung s-o citesc până la capăt. Și vă spun sincer, a doua zi poate o reiau, căci n-am reținut decât jumătate de idee, dar jumătatea aceea de idee mi-a deschis o poartă. Ceva în plus azi față de ieri îmi deschide o poartă către o zi de mâine.”

