Cu toții la surf se întoarce cu partea a doua în 2017 – Surf’s Up 2: WaveMania

Cu toții la surf, filmul de animație nominalizat la Oscar în 2007 se întoarce zece ani mai târziu cu partea a doua, Cu toţii la surf 2: Mania valurilor.

Cu toţii la surf 2: Mania valurilor – în căutarea celor mai mari valuri

Surf’s Up 2: WaveMania îi readuce în prim plan pe Cody, Chicken și Lani. Aceștia se întorc pe marile ecrane echipa de surferi The Hang Five.

Ambele echipe sunt în căutarea locului misterios The Trenches unde se presupune că se găsesc cele mai mari valuri din lume. Valurile perfecte pentru surf. Pe Cody îl așteaptă o adevărată lecție de viață.

Distribuția acestui film de animație este una specială. Wrestlerii John Cena, The Undertaker, Triple H, Diva Paige și Mr. McMahon devin actori în continuarea Cu toții la surf formând echipa The Hang Five.

Cu toţii la surf 2: Mania valurilor este regizat de protejatul lui Genndy Tartakovsky, Henry Yu care își face debutul în acest film. Abdul Williams (Lottery Ticket) este cel care semnează scenariul.

Filmul este distribuit de Sony Picture Home Entertainment și studiorile WWE și are premiera pe 3 februarie 2017.

