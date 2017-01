Concertele anului 2017 în România

Ce concerte din 2017 ai pe listă? Dacă nu i-ai văzut în show-urile anterioare din România, în 2017 nu trebuie să-i ratezi pe Depeche Mode, Placebo sau Pink Martini. Acestea sunt doar câteva dintre numele mari care au fost anunțate, dar, cu siguranță, lor li se vor adăuga, în perioada următoare și altele.

Concert Pink Martini – aprilie 2017, la Sala Palatului

Joi, 20 aprilie, de la ora 20:00, trupa Pink Martini va susține un nou concert în România, la Sala Palatului din București. Biletele costă între 120 și 280 de lei.

Concert Omara Portuondo – aprilie 2017, la Sala Palatului

Marți, 25 aprilie 2017, Omara Portuondo se va opri și în România în turneul dedicat aniversării a 85 de ani de viață și 70 de ani de activitate artistică. Diva cubaneză Buena Vista Social Club va susține un concert la Sala Palatului din București. Biletele costă între 65 și 300 de lei.

Concert Evanescence – iunie 2017, la Arenele Romane

Joi, 29 iunie, Evanescence vor cânta la Arenele Romane din București. Concertul va începe la ora 20:00, iar prețurile biletelor sunt între 140 și 250 de lei.

Concert Placebo – iunie 2017, în București

Miercuri, 28 iunie 2017, de la ora 19:00, trupa britanică Placebo revine la București, la Arenele Romane. Concertul face parte din turneul „20 years of Placebo”, prin care celebra trupă britanică aniversează 20 de ani. Vei avea ocazia să asculți piesele preferate, printre care „Every me and Every You” sau „Pure Morning.” Prețul biletelor este între 190 lei și 220 lei.

Concert Depeche Mode – iulie 2017, la Cluj

Duminică, 23 iulie, de la ora 17:30, trupa Depeche Mode va susține un concert la Cluj Arena din Cluj-Napoca. Concertul face parte din turneul „Global Spirit Tour”, prin care celebra formație britanică va promova noul album „Spirit”, ce va fi lnsat în primăvara acestui an. Biletele au prețuri între 131 lei și 487 lei.

N-am uitat nici de festivalurile care au devenit deja o tradiție și care ne fac să ne programăm din timp weekend-urile de vară. Electric Castle (12 – 15 iulie 2017) la castelul Banffy, Bonțida, Untold (3 – 6 august 2017), la Cluj-Napoca și Summer Well (12 – 13 august 2017) la Domeniul Buftea.

