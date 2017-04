Dacă aștepți cu interes prima semifinală a concursului Eurovision, află ce țări cântă în prima semifinală Eurovision 2017.

Ediția cu numărul 62 a concursului Eurovision are loc la Kiev și este pentru a doua oară când acest concurs muzical este găzduit de Ucraina.

Concursul Eurovision 2017 constă în trei etape: două semifinale și o finală. Prima semifinală Eurovision are loc pe data de 9 mai și cea de-a doua pe 11 mai. Marea finală Eurovision din Ucraina va avea loc pe 13 mai.

Concurenți din 42 de țări se vor bate pentru trofeul de cel mai bun cântec al Europei. Bosnia și Herțegovina și-a retras participarea din motive financiare și Rusia nu va participa la Eurovision 2017 după ce, concurenta sa a primit interdicție de a intra în Ucraina.

Ce țări cântă în prima semifinală Eurovision 2017

Prima semifinală Eurovision 2017 va avea loc pe 9 mai. Doar 10 țări se vor califica în marea finală de la Kiev de pe 13 mai.

Suedia – Robin Bengtsson – I Can’t Go On

Georgia – Tamara Gachechiladze – Keep The Faith

Australia – Isaiah – Don’t Come Easy

Albania – Lindita – World

Belgia – Blanche – City Lights

Muntenegru – Slavko Kalezić – Space

Finlanda – Norma John – Blackbird

Azerbaijan – Dihaj – Skeletons

Portugalia – Salvador Sobral – Amar Pelos Dois

Grecia – Demy – This is Love

Polonia – Kasia Moś – Flashlight

Moldova – Sunstroke – Project – Hey Mamma

Islanda – Svala – Paper

Cehia – Martina Bárta – My Turn

Cipru – Hovig – Gravity

Armenia – Artsvik – Fly With Me

Slovenia – Omar Naber – On My Way

Letonia – Triana Park – Line

România este reprezentată la Eurovision de Ilinca si Alexa Florea. Cei doi vor evolua în cea de-a doua semifinală cu melodia ”Yodel it”.

