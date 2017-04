România cântă în a doua semifinală a Eurovision 2017. Vezi și ce țări cântă în a doua semifinală Eurovision 2017.

Cea de-a 62-a ediție a festivalului de muzică european, Eurovision 2017 va fi găzduit de Ucraina.

Eurovision este unul dintre cele mai longevive programe de televiziune din lume și unul dintre cele mai vizionate evenimente non-sportive din lume.

Cinci țări sunt calificate deja în finala de la Kiev (Franța, Germania, Regatul Unit, Spania și Italia). plus țara gazdă, Ucraina. Celelalte 42 de țări se vor lupta muzical pentru marele premiu în două semifinale Eurovision. Prima semifinală are loc pe 9 mai și cea de-a doua pe 11 mai. Finala de la Kiev are loc pe 13 mai.

Ce țări cântă în a doua semifinală Eurovision 2017

Ilinca si Alexa Florea vor reprezenta România la Eurovision 2017. Piesa României – Yodel it – va intra în a doua semifinală de pe poziția 5.

Serbia – Tijana Bogićević – In Too Deep

Austria – Nathan Trent – Running On Air

Macedonia – Jana Burčeska – Dance Alone

Malta – Claudia Faniello – Breathlessly

Romania – Ilinca ft. Alex Florea – Yodel It!

Olanda – OG3NE – Lights and Shadows

Ungaria – Joci Pápai – Origo

Danemarca – Anja – Where I Am

Irlanda – Brendan Murray – Dying to Try

San Marino – Valentina Monetta and Jimmie Wilson – Spirit of the Night

Croatia – Jacques Houdek – My Friend

Norvegia – JOWST – Grab The Moment

Elveția – Timebelle – Apollo

Belarus – Naviband – Story of My Life

Bulgaria – Kristian Kostov – Beautiful Mess

Lituania – Fusedmarc – Rain Of Revolution

Estonia – Koit Toome & Laura – Verona

Israel – IMRI – I Feel Alive

Concursul Eurovision din Ucraina nu a fost ferit de scandaluri. Cel mai cunoscut este scandalul participării Rusiei la această ediție. Reprezentanta Rusiei a primit interdicție de a intra în Ucraina și țara și-a retras piesa din concurs.

Sursa foto Libertatea.ro și Hepta

Citește și Ce țări cântă în prima semifinală Eurovision 2017

Citește și Pe ce poziție va intra România în concurs, în semifinalele Eurovision 2017