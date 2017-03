Ce știe Cesar Millan despre câinii din România și de ce să nu ții un câine la bloc?

În avanpremiera spectacolului pe care îl va susține în România, celebrul dresor și psiholog de câini Cesar Millan ne-a povestit în exclusivitate despre primii săi câini, despre cum să ne alegem rasa care ni se potrivește sau ce să facem dacă ne e frică de aceste patrupede. Citește interviul integral în revista Unica, ediția martie 2017.

Dresor de câini hispanoamerican autodidact, urmărit de milioane de oameni din lume datorită show-ului tv „The Dog Whisperer“ (tradus la noi „Cesar și câinii“), expert în psihologie canină și autor al mai multor cărți de profil, Cesar Millan va susține, pe 21 martie, la Sala Polivalentă din București, un show ce face parte din turneul european „Once Upon a Dog Tour 2017“, pentru care încă vă puteți lua bilete de pe myticket.ro, și din librăriile Diverta și Eminescu (București). Ca și spectacolele sale, interviul pe care l-a acordat revistei Unica este o lecție de spontaneitate, prietenie și echilibru.

Ce vârstă aveai când ai antrenat prima oară un câine? Ce amintiri ai despre primul tău câine?

Având în vedere că am crescut având în jur câini care nu aveau statutul de animal de companie, ci sarcini clare, de pază (câini de lucru), realmente nu am avut nicio idee despre dresaj până nu am văzut “Lassie” și “Rin Tin Tin” la televizor. Când m-am mutat cu familia de la fermă la oraș, bunicul meu mi-a dăruit primul câine, Regalito, adică „un cadou mic“ în limba spaniolă. Din păcate, pe-atunci nu știam cât de important este pentru un câine să facă mișcare, așa că Regalito a avut, cel mai probabil, o viață frustrantă trăind blocat într-un apartament. Mai târziu, am convins un vecin să îmi dea mie unul dintre puii săi rasă pură, un setter irlandez pe care l-am numit Saluki. Ea a fost companionul meu permanent vreme de o decadă și primul câine de rasă pură pe care l-am întâlnit. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care l-am învățat de la ea a fost să las câinele să fie câine – rasa nu contează atât de mult, iar rasele pure sau metișii sunt la fel în adâncul lor.

Ai întâlnit vreodată câini care nu pot fi instruiți?

Da, și această situație este des întâlnită în cazul crescătoriilor de câini, pentru că, fie că își desfășoară activitatea în mod legal sau clandestin, sunt axate exclusiv pe profit. Vor face împerecheri între rase indiferent de slăbiciunile inerente. Îmi amintesc de doi câini care au avut probleme genetice și acest lucru a generat defecte neurologice.

În afara acestor cazuri, dacă procesul de reabilitare nu funcționează pe termen lung este exclusiv din vina stăpânului, care nu urmează pașii recomandați atunci când analizăm soluțiile pentru respectivul caz.

Unele rase canine sunt considerate periculoase în anumite țări și este chiar interzisă creșterea lor. De ce devin agresivi câinii? Când consideri că un câine este periculos?

Cu excepția unor cazuri extrem, extrem de rare, cel mai adesea cauzate de probleme neurologice ale respectivilor câini, agresivitatea câinilor este stimulată de oameni. Este vorba fie de dresajul intenționat care încurajează agresivitatea câinilor în fața oamenilor, fie în mod accidental, atunci când involuntar îi învățăm să reacționeze agresiv prin faptul că nu le oferim un model de urmat corespunzător și nu le suntem cu adevărat lideri. Eu nu cred că există rase agresive în mod natural. Orice câine poate fi agresiv, de la cel mai mic terrier până la cel mai mare bullmastiff. Consider că un câine este periculos atunci când omul de lângă el nu este capabil sau dornic să îi controleze acestuia agresivitatea.

Care sunt cele mai importante lucruri pe care oamenii le pot învăța de la câinii lor?

Sunt multe lucruri pe care oamenii le pot învăța de la câinii lor, pe care le-am descris pe larg în noua mea carte „Lessons from the Pack“ (Lecții din haită). Dar, dacă ar fi să identificăm un numitor comun la toate aceste lecții, cu siguranță este vorba despre ideea de a trăi pe deplin momentul prezent. Acest lucru poate fi dificil, în special în epoca modernă și strâns legat de faptul că ne bazăm mai degrabă pe intelect și pe emoții, decât pe instinct. De aceea oamenii nu reușesc întotdeauna să se concentreze pe momentul prezent. În loc să facem asta, rămâne cum ușurință blocați în regret cu privire la trecut sau devenim anxioși cu privire la viitor. Câinii echilibrați nu fac asta. Ei trăiesc aici și acum.

Ce sfat i-ai da unei persoane căreia îi este frică de câini?

Cel mai bun lucru în ceea ce privește frica la oameni este faptul că este mult mai ușor de contracarat, spre deosebire de frica în cazul câinilor sau altor animale. Asta pentru că noi, oamenii, avem capacitatea intelectuală de a conștientiza atunci când fricile noastre sunt iraționale și de a lua măsuri pentru a le înfrunta și elimina. De asemenea, avem abilitatea de a învăța să înțelegem limbajul corporal al câinilor și să folosim aceste mesaje pentru a evita situația în care un câine poate deveni agresiv sau defensiv.

Cel mai important lucru, atunci când iei contact cu un câine este să rămâi calm și să îi respecți nevoia de spațiu. Să ne amintim că modul în care percep câinii lumea este prin intermediul simțurilor, în următoarea ordine: nas, ochi, urechi. Astfel, atunci când întâlnim prima dată un câine este ideal să nu-l atingem, să nu-i vorbim și să nu facem contact vizual cu el. Lasă-l pe câine să vină spre tine și să te miroasă.

Cred că de îndată ce oamenii ajung să cunoască și să înțeleagă câinii, este foarte greu să le mai fie frică de ei. De fapt, de-a lungul anilor am întâlnit persoane cărora le era foarte frică de câini când au început să lucreze cu mine și, în timp, nu doar că au depășit această teamă, dar în unele cazuri au devenit chiar ei înșiși antrenori de câini.

Dacă în altă viață ai fi un câine și ai putea să îți alegi rasa, ce fel de câine ai fi?

Aș fi ori un pitbull, ori un mare și vesel câine corcit.

Să spunem că sunt un adult care nu a avut niciodată un câine și aș vrea să adopt sau să cumpăr unul. Ce sfat mi-ai da?

Primul lucru pe care trebuie îl faci este să stabilești motivele pentru care îți dorești un câine și să te asiguri că îți dorești acest lucru din motivele corecte. Să adopți un câine este un angajament pentru întreaga viață a câinelui, adică 10 sau chiar 20 de ani, așa că este foarte important să te asiguri că îți poți asuma această responsabilitate din punct de vedere emoțional, financiar și în raport cu includerea câinelui în stilul tău de viață.

După ce ai decis să adopți un câine, următorul lucru esențial este să găsești un câine cu nivelul de energie corespunzător familiei tale. Ideal este ca acest nivel de energie să fie la fel sau mai scăzut în comparație cu membrul familiei cu cel mai scăzut nivel de energie. Dacă ai o înclinație spre momentele de leneveală pe canapea, nu adopta un câine extrem de energic, care va avea nevoie de mișcare în permanență. De asemenea, dacă ești o persoană extrem de activă, nu adopta un câine cu un nivel scăzut de energie, care nu își dorește altceva decât să stea tolănit la soare cât e ziua de lungă.

Oricum, dacă nu poți spune sigur în acest moment că îți poți asuma responsabilitatea adoptării unui câine, sunt o mulțime de alte opțiuni. Poți, de exemplu, să adopți temporar, în regim de familie foster, un câine salvat de pe stradă, până își găsește o familie care să îl păstreze permanent. Sau poți să faci vo­lun­tariat la adăpsturile de animale, pentru a interacționa cu diverse tipologii de câini și a descoperi care este tipul de câine cu care te conectezi cel mai bine.

Cunoști rasele de câini românești?

Știu că tind să fie rase de mari dimensiuni, de tip ciobănesc, deși aceste rase nu sunt foarte comune în SUA. Ar fi interesant să lucrez cu un ciobănesc carpatin. Sunt uriași și superbi și probabil foarte inteligenți.

Ce ai alege între a fi un câine maidanez, dar liber, și un câine care își petrece toată viața într-o cușcă, la un adăpost?

Fără îndoială, aș prefera să fiu un câine maidanez decât să trăiesc toată viața într-o cușcă. De fapt, decât să trăiesc chiar și cel mai scurt timp într-o cușcă.

Foto: PR Cesar Millan

