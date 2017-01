Ce spune Kate Winslet despre melodia lui Celine Dion din „Titanic”

Este unul dintre cele mai cunoscute cântece din toate timpurile, dar asta nu înseamnă că este pe placul tuturor. Kate Winslet, protagonista filmului în care „My Heart Will Go On” este piesa centrală de pe coloana sonoră, mărturisește că i se face rău de fiecare dată când aude această piesă.

Actrița britanică a recunoscut că, atunci când aude acest cântec, în timp ce încearcă să își păstreze o față serioasă, își dă de fapt ochii peste cap.

„Îmi vine să vomit când o aud. Nu, nu ar trebui să spun asta. Nu, de fapt, chiar îmi vine să vomit. Aş vrea să spun ‘Oh, fiţi atenţi, e cântecul lui Celine Dion!’. Dar nu o fac. Stau acolo, ştiţi, cu o faţă imobilă şi cu o ameţeală internă”, a afirmat Kate Winslet pentru presa de peste Ocean atunci când a fost întrebată dacă ascultă piesa.

Piesa, lansată pe coloana sonoră a filmului “Titanic” şi pe albumul lui Dion “Let’s Talk About Love”, a ocupat prima poziţie în topuri din întreaga lume şi a devenit cel mai mare hit al cântăreţei şi unul dintre cel mai bine vândute single-uri din istorie. Chiar dacă melodia s-a bucurat și încă se mai bucură de un real succes la nivel mondial, ea a fost criticată de unii specialiști, iar revista „Rolling Stone” a inclus-o într-un top realizat prin sondaj de opinie, al celor mai proaste cântece din anii ’90.

De cealaltă parte, Celine Dion se declară mândră de această melodie: „Pentru mine, My Heart Will Go On este o piesă clasică. Și a fi interpreta unei melodii clasice este ceva ce mă face să mă simt mândră”.

