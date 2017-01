Ce spune despre Donald Trump semnătura sa

Grafologii sunt de părere că poți spune multe despre o persoană doar analizându-i scrisul și semnătura.

În ultimele zile, Donald Trump a semnat documente importante în calitate de șef al statului, dar oamenii nu au fost atât de preocupați de importanța documentelor și de semnătura furioasă a noului președinte american.

Play our new game “Trump Signature or Richter Scale Reading”. pic.twitter.com/zABmnhKG1k

Tracey Trussell de la Institul de Grafologie Britanic i-a analizat semnătura lui Donald Trump. Scrisul mare, literele lungi și sensul ascendent al scrisului arată că Donald Trump este un om foarte ambițios, dinamic și curajos. “Este avid de putere, încăpățânat și determinat”.

Expertul în grafologie susține că, deși Trump are o personalitate puternică, este și o fire protectoare, în special cu membrii familiei sale.

Don Trump’s signature looks like the EKG of a guest patient on ER seconds before he flatlines and Anthony Edwards says “clear.” pic.twitter.com/sJjoTHelhj

— Ben Mankiewicz (@BenMank77) January 24, 2017