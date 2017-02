Ce rezoluții și-au trasat specialiștii în resurse umane pentru 2017

Află ce este cu adevărat important pentru specialiștii de resurse umane din România și ce rezoluții și-au stabilit pentru 2017.

Conduc departamentele de HR ale unor organizații cu zeci, sute și mii de angajați sau oferă consultanță și servicii specializate pentru companii. Toate, însă, lucrează în resurse umane și și-au stabilit obiective importante pentru 2017.

eJobs, cea mai importantă platformă de recrutare de pe piața locală, a stat de vorbă cu șapte experte din sectorul resurselor umane despre rezoluțiile pe care și le-au stabilit pentru cele 12 luni din 2017.

Pentru mulți dintre profesioniștii în HR care au răspuns solicitării eJobs, colegii de muncă sunt în centrul tuturor obiectivelor profesionale setate pentru 2017. „Mi-am propus ca, împreună cu departamentul pe care îl coordonez, să păstrăm deschisă relația cu colegii din organizație, să creștem nivelul de angajament prin acțiuni inedite și să creștem nivelul de satisfacție al colegilor. Mi-am propus să păstrăm tradiția organizării evenimentelor și programelor extinse de training și dezvoltare profesională pentru colegii din organziație, să implementăm o soluție prin care colegii din magazine să își poată monitoriza și evalua indicatorii de performanță în timp real, alături de implementarea unei soluții de e-learning”, declară Nicola Capătă, director de resurse umane la retailerul electro-IT Flanco Retail.

Pentru Manuela Son, HR Director Central Eastern Distributor Group (CDG) & Romania Learning and Development MEA (Middle Eastern Africa) la Xerox, unul dintre principalele obiective pe 2017 este „poziționarea ca partener strategic al liniilor de business”. „Pentru 2017, principalele obiective stabilite sunt: consolidarea și integrarea unei noi echipe de HR, setarea unor noi proceduri și implementarea eficientă a acestora, poziționarea ca partener strategic al liniilor de business și demararea unui program de mentorat intern”, precizează Manuela Son.

Chiar dacă toate rezoluțiile profesionale ale specialiștilor în HR au în centrul lor oamenii, obiectivele din 2017 ale Adrianei Radu, executive coach și director de resurse umane al grupului MCA, care produce și comercializează uși de garaj și rulouri pentru ferestre, pot fi împărțite în două direcții. „Voi continua proiectul de schimbare în care sunt implicată în calitate de HR Manager. Implementarea sistemului de management al performanței la MCA este în al doilea an și suntem în faza de rafinare a acestuia pentru a-l adapta la realitatea organizației. De asemenea, în calitate de executive coach mi-am propus să sprijin mai mulți manageri și lideri în dezvoltarea lor profesională și personală. În contextul provocărilor actuale ei au nevoie mai mult ca niciodată de suport adaptat condițiilor lor pentru a fi mai performanți fără a ignora viața personală”, menționează Adriana Radu. Grupul MCA trece, din 2014, printr-un proces de schimbare organizațională, care să contribuie la dezvoltare businessului, pe termen lung.

Adriana Radu va începe, în 2017, să predea „managementul proiectelor de resurse umane”, la Academia de Studii Economice (ASE) din București, în cadrul Facultății de Administrație și Management Public. „Facultatea își dorește să pregătească tinerii profesioniști pentru piața muncii. De asemenea am fost invitată să fac parte din Consiliul Consultativ al facultății pentru a sprijini acest efort de orientare catre realitățile economice”, adaugă Adriana Radu.

Totodată, deși nu poate să ofere foarte multe detalii despre țintele sale profesionale din 2017, Cristina Bica, HR Manager la grupul de firme de turism Happy Tour, spune despre obiectivele pentru anul în curs că „vizează inclusiv partea de dezvoltare și motivare a angajaților noștri”.

Una dintre rezoluțiile profesionale ale Veronicăi Șișu, director de resurse umane la Stericycle România, companie cu 300 de angajați, care activează în managementul deșeurilor medicale și industriale, este „de a face oamenii să se simtă în continuare importanți și munca lor să fie apreciată”. „Alt obiectiv este acela de a obține rezultate calitative, de a face lucrurile cu dedicare și profesionalism astfel încât amprenta personală să fie vizibilă”, subliniază Veronica Șișu. De asemenea, managerul Stericycle România mai are un obiectiv profesional în 2017: „mi-am propus să mă perfecționez, prin traininguri, o mai bună documentare și o atenție sporită asupra modului meu de lucru”.

Și Raluca Peneș, HR Coordinator la Smartree România, companie de externalizare a serviciilor de salarizare şi administrare de personal, și Raluca Pârvu, business manager în cadrul companiei de consultanță în management și resurse umane BPI Group, au, asemenea Veronicăi Șișu, câteva obiective profesionale aplicate la nivel individual. „Mi-am propus fiu implicată în multe proiecte provocatoare, care să aducă experienței mele un plus de valoare”, menționează Raluca Peneș. În schimb, pe Raluca Pârvu o preocupă foarte mult gestionarea timpului. „De câțiva ani încoace, pun preț din ce în ce mai mult pe timp. Este resursa care-mi lipsește cel mai mult și în 2017, sper să găsesc soluții pentru o mai bună organizare. Și fac pași mici deja în direcția asta, doar suntem deja aproape în martie”, dezvăluie Raluca Peneș.

Obiectivele personale sunt la fel de importante ca rezoluțiile profesionale

Dezvoltarea nu se regăsește doar printre rezoluțiile profesionale ale profesioniștilor din HR, ci și în cadrul obiectivelor personale. „Mi-am stabilit trei direcții foarte clare pentru anul 2017 pe plan personal: dezvoltare, hobby și familie. Vreau să îmi acord mai mult timp pe partea de dezvoltare personală, să îmi canalizez atenția pe lucrurile care fac să îmi dezvolte laturile mai puțin exploatate în anii precedenți. Mi-am propus să călătoresc mai mult, să îmi hrănesc sufletul cu istorie, arhitectură și cultură străină și să îmi concentrez atenția către familie; timpul petrecut alături de cei dragi consider că este cel mai pur și valoros”, punctează Veronica Șișu.

Nicoleta Capătă și-a propus să parcurgă cel puțin un program de dezvoltare personală, „așa cum fac în fiecare an, și să-mi mențin tradiția de a ieși împreună cu colegele din departamentul meu într-o excursie”.

Călătoriile se regăsesc și pe lista personală a Cristinei Bica. „Anul acesta aș vrea să călătorim mai mult în țară și să descoperim locuri minunate în care, încă, nu am ajuns. În ceea ce privește destinațiile din afara țării, îmi doresc tare mult să ajung în Madeira și să fac un circuit al orașelelor din Belgia”, arată Cristina Bica.

Cele mai multe obiective personale ale specialiștilor în HR intervievați de eJobs gravitează în jurul familiei. „Pe primul loc în lista obiectivelor personale pe 2017 se află calitatea timpului petrecut cu familia și cei dragi, prezența activă și capacitatea de a mă bucura și prețui fiecare moment pe care viața îl oferă. Aș vrea să călătoresc mai mult și să mă implic în activități de voluntariat, să pot crea un echilibru între viața profesională și cea personală”, semnalează Manuela Son.

Găsirea echilibrului este în top, printre rezoluțiile personale ale Adrianei Radu. „În ultimii ani am conștientizat de ce am nevoie pentru a avea o viață echilibrată și împlinită. În acest an mi-am propus să fiu mai prezentă în relațiile cu cei din jur, în special cu familia. Cariera mi-a ocupat cea mai mare parte a timpului, însă mi-am dat seama că este important să acord atenție și celor de acasă. Este important să fim mai toleranți, să cerem opinia celorlalți și să luăm deciziile împreună. Esențial este să ajungem la o înțelegere, nu să avem dreptate”, explică Adriana Radu.

Pentru Raluca Pârvu, viața personală nu poate fi analizată diferit de cea profesională. „În viața mea, personalul și profesionalul nu pot fi separate total. An după an, apar noi subiecte de preocupare, fie în viața de părinte, fie referitor la modul în care mă îngrijesc de propria-mi persoană. Sunt cele două aspecte care mă vor preocupa în 2017 – o știu deja”, menționează Raluca Pârvu.

Lupta cu obiceiurile nesănătoase

Printre obiectivele pe care și le-au stabilit experții în resurse umane pentru 2017 se numără și renunțarea la obiceiurile nesănătoase. „Sunt sigură că fiecare dintre noi avem și micile noastre plăceri, mai vinovate sau mai puțin vinovate, de care ne mai bucurăm din când în când. Eu, de exemplu, îmi doresc să reuşesc să mănânc mai puține dulciuri, sunt foarte pofticioasă la acest capitol”, precizează Cristina Bica.

În schimb, Veronica Șișu vrea să renunțe la fumat. „Încă de la sfârșitul lui decembrie (anul trecut – n.red.) mi-am propus să las în 2016 cateva obiceiuri nesănătoase care mă afectează direct pe mine și indirect pe cei din jurul meu: să renunț la fumat și să încetez să mai analizez absolut totul până la cel mai mic detaliu. Am intrat cu amândouă în 2017, iar până la finalul lui o să am căsuțele lor bifate”, spune Veronica Șișu.

Renunțarea la fumat sau la dulciuri nu se află printre obiectivele nesănătoase de care vrea să scape Adriana Radu. „Obiceiul pe care îl am de multă vreme și pe care aș vrea să îl atenuez este acela de a avea dreptate întotdeauna. Cred că au fost momente în viața mea în care am trecut pe lângă esența problemelor din cauza orgoliului. Am realizat însă că este mult mai important să găsim un punct comun de discuție decât să stăm fiecare pe reduta lui. De multe ori, energia mea pozitivă și vulnerabilitatea l-au determinat pe celălalt să adopte o atitudine similară. Doar căutând echilibrul devenim mai buni”, semnalează Adriana Radu.

Pentru mai multe Rezoluții Happy, bune de ținut tot anul, îți recomandăm, indiferent de domeniul în care lucrezi, să intri pe eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România. Dacă vrei să înveți un lucru nou în 2017, te sfătuim să te inspiri de la specialiștii în HR chestionați de eJobs:

– Manuela Son: Pe linie personală, mi-aș dori să iau lecții de dans și să călătoresc în locuri noi împreună cu familia. Pe parte profesională, cred că întotdeauna avem ceva nou de învățat, din ceea ce facem și din interacțiunea cu ceilalți. Nu contează cât de bun ești într-un domeniu, întotdeauna poți să devii mai bun, iar drumul, călătoria, atât din perspectiva personală, cât și profesională, reprezintă partea cea mai frumoasă.

– Nicoleta Capătă: Wow, sunt deschisă pentru nou! Mi-ar plăcea să învăț multe, de la un nou program – de exemplu, Prezi – până la noi abordări de coaching.

– Veronica Șișu: De curând mi-a captat atenția domeniul vânzărilor și am descoperit că sunt multe tehnici de vânzare extrem de interesante, tehnici pe care poate să le folosească oricine. Nu trebuie să lucrezi în vânzări pentru a le aprofunda, pentru că totul, în jurul nostru, este un proces de vânzare. Mi-ar plăcea să învăț toate tehnicile de vânzare și, cu siguranță, nu o să rămână la capitolul de plan.

– Adriana Radu: Aș vrea să înțeleg mai mult despre modul în care neuroștiintele pot fi folosite în motivarea oamenilor, în stimularea lor, în explicarea modului de a reacționa. Este un domeniu relativ nou și cu mult potențial. Consider că e un subiect important atât pentru cei din resurse umane, cât și pentru mediul de afaceri.

– Cristina Bica: Îmi doresc, de ceva timp, să dezvolt un proiect personal ce privește acordarea de sprijin în orientarea profesională pentru tinerii liceeni și studenți. Deci, va trebui să învăț, cu siguranță, să le vorbesc pe aceeași limbă.

– Raluca Peneș: Îmi doresc să învăț web design.

– Raluca Pârvu: Anul 2016 mi-a adus, profesional vorbind, noi provocări. Și cuvântul „provocări” nu e banal. Într-un business antreprenorial cum e al nostru, rămâi în prim-plan dacă evoluezi odată cu vremurile. 2016 a fost digital pentru noi și anticipez că în 2017 voi continua să învăț lucruri noi.