Ce probleme poți să întâmpini la menopauză

În jurul vârstei de 45 de ani sau mai târziu se poate instala menopauza. Iată ce e bine să știi legat de acest proces natural al organismului.

Menopauza este un proces care afectează femeile trecute în general de vârsta de 45 de ani. Aceasta are mai multe faze de instalare – începe cu lipsa menstruațiilor (premenopauză) și continuă cu o serie de simptome care diferă de la femeie la femeie (momentul instalării menopauzei) și postmenopauza. Anii care preced ultimul ciclu, în care femeile pot întâlni simptome precum modificări ale ritmului menstrual sau bufeuri, sunt cunoscuți sub denumirea de „perioada de tranziție menopauză“ sau „premenopauză“. În plus, kilogramele în plus reprezintă o reală problemă pentru cele mai multe femei aflate la vârsta menopauzei. O talie prea lată, șolduri mari, mâini „pufoase“ sau prezența unor colăcei de grăsime sunt semne clare care anunță depășirea numărului de kilograme admis în raport cu înălțimea fiecăreia în parte.

Acumularea kilogramelor în plus este, de cele mai multe ori, pusă pe seama unei alimentații nesănătoase și pe prezența sedentarismului. Somnul însă joacă un rol foarte important în dieta de zi cu zi, iar lipsa lui poate duce la grave fluctuații de greutate.

Medicii nutriționiști sunt de părere că nu stresul propriu-zis îngrașă, ci efectele pe care acesta le are asupra metabolismului și organismului, în general. Femeile intrate la menopauză se confruntă foarte des cu teama de a nu se îngrășa, de aceea este foarte importantă abordarea generală a unui stil de viață sănătos, cu mese regulate și cu ore dedicate sportului. Dacă între 20 și 30 de ani kilogramele dispar fără prea mari bătăi de cap, după 45 – 55 de ani funcțiile organismului încetinesc și pierderea rapidă a kilogramelor este, astfel, îngreunată. După instalarea menopauzei, multe femei devin sedentare și abandonează mersul la sala, alegând să se refugieze in mâncare, fapt care dăunează extrem de mult siluetei, dar și stării psihice.

Foto: 123rf