Ce ne rezervă cifrele în 2017

A sosit și anul mult așteptat, anul 2017 care prin vibrația lui „1″ (2+0+1+7=10, 1+0=1) deschide oportunități deosebite și vine cu o e energie a acțiunii deosebită.

Acest an începe un nou ciclu planetar de 9 ani. 2017 este un an în care individul, și nu grupurile, sunt în centrul atenției. Tot în acest an se deschid ușile pentru noi începuturi, noi studii, noi învățături și cunoașteri.

La un anumit nivel este anul renașterii, șansei pentru un nou început și pentru un nou Eu. Este o perioadă foarte benefică în care să ne centrăm pe autocunoaștere și să ne debarasăm de „noi cei vechi” prin schimbări remarcabile aduse la nivel interior. Este important să știm că acțiunile mari pe care le întreprindem în acest an pot avea o influență pe termen lung, probabil chiar pe 9 ani. De aceea e benefic ca acțiunile noastre să aducă un aport de valoare tuturor celor implicați, să fim precauți pentru a nu cădea în extreme egoiste sau care afectează relațiile cu ceilalți.

De asemenea, este benefic să ne îndreptăm către interiorul nostru mai mult ca oricând pentru ca deciziile din acest an să fie luate în armonie cu Sinele nostru, a cărei primă ușă care ni se deschide este Intuiția.

În concluzie, anul 2017 ne îndreaptă către parteneriate, prietenii (marcate de cifra 2), oportunități și nou (marcate de cifra 1), conexiuni și experiențe spirituale deosebite (marcate de cifra 7).

Autor: Geo Pană – Ghid Spiritual, Numerolog & Coach Fundatia Calea Victoriei

Foto: 123rf