Ce înseamnă să trăiești „hygge” – cuvântul despre care vorbește întreaga planetă

Editorii dicționarelor Oxford au ales cuvântul anului 2016. Dintr-o listă de neologisme, termenul danez „hygge” (care se pronunță „hoo-ga”) a ieșit învingător. Acest cuvânt există numai în limba daneză și nu are traducere în altă limbă. Cel mai apropiat termen prin care putem traduce „hygge” este confort – atât fizic, cât și mental.

„Hygge” reprezintă și un mod de celebrare a micilor plăceri ale vieții, iar danezii au scris numeroase cărți despre cum să transformi acest sentiment într-un stil de viață. În ultimii ani, conceptul scandinav de a trăi confortabil și bine s-a răspândit în întreaga lume. Doar anul trecut au fost publicate în Statele Unite cel puțin șase cărți despre această temă, dar ideea principală rămâne aceeași.

Atunci când danezii trebuie să explice unui străin ce înseamnă „hygge”, răspunsul vine simplu – un sentiment pe care îl ai atunci când ești fericit și te simți bine. Toți danezii folosesc adjectivul „hyggeligt” atunci când au o experiență plăcută.

Cum să aplici conceptul danez „hygge” în viața ta

Deși nu există o rețetă universală pentru „hygge”, există câteva ingrediente întâlnite în toate situațiile de confort fizic și psihic, în care întâlnim această stare: companie plăcută, mâncare și băuturi bune, mediu plăcut, relaxare, desfășurarea activităților preferate în timpul liber.

Iarna este, de exeplu, un anotimp „hygge”: ai lumănări și bețișoare parfumate, pături din lână, pijamale călduroase, papuci pufoși, băuturi și deserturi calde și, eventual, un foc în șemineu.

Louisa Thomsen Brits, o scriitoare cu dublă naționalitate – daneză și britanică, spune că a avea un stil de viață „hygge” înseamnă a trăi conștient: a știi să faci din lucrurile esențiale niște obiceiuri pe care să le practici cu demnitate, frumusețe și bucurie.

Dacă vrei să afli mai multe despre ingredientul de fericire danez, cumpără una sau mai multe cărți din această listă: „The Little Book of Hygge” de Meik Wiking, „The Book oh Hygge” de Louisa Thomsen Brits, „Hygge: A Celebration of Simple Pleasures, Living the Danish Way” de Charlotte Abrahams sau „The Art of Hygge: How to Bring Danish Cosiness Into Your Life” de Jonny Jackson și Elias Larsen.

Foto – 123rf