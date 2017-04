Ce glumă a făcut Bill Clinton pe seama lui Donald Trump

Fostul președinte al SUA a postat un mesaj amuzant pe contul său personal de Twitter, cu trimitere directă la actualul șef de stat – Donald Trump.

Bill Clinton a publicat o fotografie în care apare alături de un gândac uriaș, parte a expoziției Xtreme BUGS, care a fost inaugurată pe 22 aprilie la Clinton Center, pentru a marca Ziua Pământului. Cu această ocazie, soțul lui Hillary Clinton a făcut o glumă la adresa actualului președinte american.

BREAKING: We just learned that the @ClintonCenter has been bugged. pic.twitter.com/4Or6lrnRPN

— Bill Clinton (@billclinton) April 23, 2017