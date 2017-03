Ce face acum Eugen Cristea, prezentatorul emisiunii “Feriți-vă de măgăruș”

Dacă în anii ’90 Eugen Cristea (65 ani) era unul dintre cei mai iubiți oameni din televiziune, acum puțină lume știe ce mai face îndrăgitul actor.

Ce s-a întâmplat cu Eugen Cristea după ce emisiunea “Feriți-vă de măgăruș” s-a încheiat

De-a lungul anilor, Eugen Cristea a interpretat numeroase roluri de film și teatru, a lucrat în televiziune și a publicat chiar și un volum de proză.

El s-a căsătorit în 2002 cu actrița Cristina Deleanu (76 ani). Cei doi au o relație de peste 30 de ani, însă nu au avut niciodată copii.

Citește și – Îți mai aduci aminte de prezentatoarea emisiunii „Iartă-mă”? Cum s-a schimbat Raluca Moianu în ultimii 15 ani

În 2004, Eugen Cristea a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler.

La mijlocul lui 2014, actorul și-a împlinit un vis mai vechi și a vizitat celebra fortăreață Alcatraz. “Îmi doream de mult să vizitez acest loc absolut fascinant. Am fost pe Insula Alcatraz, situată în centrul Golfului San Francisco. Am vizitat şi vestita fortăreaţă Alcatraz, închisă în 1963, azi atracţie turistică. Aici a fost încarcerat celebrul Al Capone şi tot aici s-a filmat şi pelicula «Fortăreaţa », în 1996, cu Sean Connery şi Nicolas Cage. A fost emoţionant să vizitez acest loc, mi-am imaginat de unde s-au filmat cadrele din film. Mi-am luat o mulţime de suveniruri, printre care o cană de metal, din care îmi beau ceaiul în fiecare dimineaţă, dar şi nişte chei care le imită perfect pe cele originale. Am fost adesea confundat cu Sean Connery. Mi s-a spus că semăn cu celebrul actor, a fost o onoare pentru mine”, a declarat pentru Libertatea.ro

Chiar dacă nu l-am mai văzut la TV în ultimii ani, Eugen Cristea și-a continuat cariera în teatru și continuă să joace la Teatrul Național. În stagiunea curentă el joacă în spectacolul “Carte de vizită”, spectacol pe care l-a și regizat și în piesa “Allegro, ma non troppo”, alături de Aylin Cadîr și Monica Davidescu.

Citește și – Cum arată și cu ce se ocupă acum Corina Dănilă

Foto: Libertatea.ro