Ce detaliu ascund pozele Prințesei Diana cu Prințul Charles

Cu siguranță ai văzut pe internet o groază de poze cu Prințesa Diana și Prințul Charles. Dar ai remarcat că în toate fotografiile oficiale Lady Di este mereu mai scundă decât Charles, chiar dacă de fapt erau de aceeași înălțime?

Fotografiile de tip portret cu prințul și prințesa surprind diferența de înălțime dintre cei doi. Însă la o simplă căutare Google, am descoperit că atât Charles, cât și Diana, erau în realitate, la fel de înălți, măsurând 1,78 m.

They were the same height pic.twitter.com/I9YVAcU4hn

— Philip N Cohen (@familyunequal) 18 martie 2017