Ce coafuri de mireasă se poartă în 2017

Dacă te măriți anul acesta, însă nu știi încă ce coafură de mireasă să porți în cea mai importantă zi din viața ta, citește recomandările noastre de mai jos!

Citește și: Hair trends în 2017!

Fie că ai părul scurt sau îți place să îl porți lung, coafurile de mireasă care se poartă în 2017 sunt numeroase – elaborate, naturale, cu accesorii diafane, acestea sunt o parte importantă din ținuta ta din acea zi.

Coafurile naturale

În 2017 accentul cade mai mult ca niciodată pe naturalețe, în cazul coafurilor de mireasă. „Recomand părul coafat lejer, poate puțin șuvițat, prins într-o agrafă sau lăsat să cadă pe umeri. Astfel de coafuri lejere se recomandă persoanelor care nu vor să epateze sau să exagereze în ziua nunții“, ne spune Cristi Pascu, unul din cei mai experimentați hairstyliști din România.

Citește și: Cum să obții ușor un păr cu volum.

Împletiturile rusești

Unele mirese preferă genul de coafuri romantice, cu un ușor accent misterios, sălbatic, întâlnite în filme celebre de la Hollywood precum „Lords of the Rings“ sau în serialul „Game of Thrones“. Realizează simplu acest tip de coafură ondulându-ți părul și apoi împletindu-l în două cozi simple. „Se mai poate prinde părul într-o coadă, pe care ulterior o poți lărgi ușor pentru a da impresia de messy hair“, continuă specialistul.

Coafurile anilor ’20

Se poartă coafurile retro pentru mirese, inspirate din epoca de aur a Hollywoodului. Dacă vrei să adopți pentru ziua nunții un look inspirat de Judy Garland, Marlene Dietrich sau Joan Crawford o poți face și nu vei da greș. Acest tip de coafuri se potrivesc ideal cu accesorii diafane, cu aspect vintage, cum ar fi coronițe și clame cu pietre semi-prețioase voluminoase, în nuanțe de argintiu mat.

Extensii și coafuri cu volum

Dacă ai un fir de păr fin poți apela la extensii pentru coafura ta de mireasă. Vizează astfel o coafură cu bucle și mult volum, pentru a da acel aspect de păr bogat.

Coafuri nonconformiste

Se poartă parul tapat din abundență și cu foarte mult volum, așa cum vedem la modele de pe catwalkurile de modă. „Există însă și mirese care vor tunsori scurte și geometrice, chiar băiețoase, iar altele care recurg la culori trăznite cum ar fi verde crud, roz sau mov pentru a ieși în evidență“, încheie hairstylistul.

Foto: Shutterstock