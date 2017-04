Cine e specialista din spatele INNEI?

Marile vedete n-ar mai fi atât de mari dacă în spatele lor n-ar sta echipe de profesioniști care să le ghideze spre topuri. Unul dintre aceștia e și Anamaria Hâncu, care concepe și pune în aplicare strategiile de promovare pentru nume precum INNA, Antonia sau Carla’s Dreams. (Foto: the bucharest’s/UNICA)



Anamaria Hâncu (30 de ani) face parte dintr-una dintre cele mai de succes fabrici de vedete din România, casa de discuri Global Records, unde este Label & Promotion Manager. Are un rol-cheie pe lângă ceilalți colegi în ceea ce înseamnă managamentul unui artist cântăreț, în special în strategia de comunicare. Jobul Anamariei este unul de vis, printre colegii ei de muncă se numără vedete precum INNA, Antonia, Nicoleta Nucă sau Carla’s Dreams, ea le concepe strategiile de promovare, comunicare și nu numai. Sună distractiv, dar „în industria divertismentului, profesionalismul face diferența“, subliniază Anamaria. Dată fiind presiunea și atenția concentrate non-stop pe artiști, lucrurile pot scăpa de sub control foarte ușor, iar încrederea și stăpânirea de sine devin piese esențiale ale jocului, adaugă ea.

Deci cum ajungi să lucrezi cu INNA, să fii omul ei de încredere, cum e să-i știi toate secretele Antoniei, să te consulți cu Carla’s Dreams, cum e să asculți piese în premieră mondială – cum ar fi și recent lansata „Bom Bidi Bom“(Nick Jonas & Nicki Minaj), care face parte din coloana sonoră a controversatului „50 Shades Darker“? Piesa e compusă de Marco&Seba, cei care îi semnează și piesele INNEI. Anamaria își iubește jobul la nebunie (cine n-ar face-o?) și și-a dorit dintotdeauna să activeze în domeniul Public Relations. Dar cum a ajuns Anamaria până aici? În urmă cu ceva ani, tânăra ambițioasă din Brăila, interesată de problemele de mediu, urma un masterat în comunicare și știa mai mult din cărți cu ce se mănâncă PR-ul. După ce a urmărit împreună cu o prietenă un filmuleț despre 50 000 de estonieni care făcuseră curățenie în toată țara într-o singură zi, sub numele de „Let’s Do It, Estonia“, și-a propus să facă același lucru și în România și, astfel, a inițiat mișcarea „Let’s Do It, Romania“.

„Campania a început să crească, lumea a început să fie interesată de subiectul curățeniei în toată țara într-o singură zi și căutam ambasadori pentru acest proiect. Un coleg m-a întrebat de ce n-o contactez pe INNA și i-am zis că n-avem nicio șansă de reușită, dar am încercat. INNA mi-a răspuns chiar a doua zi și a zis că susține campania, că-i place foarte mult și că vrea să se implice. Am aflat apoi că echipa ei căuta un om pentru PR și așa am ajuns aici. În continuare sunt board member «Let’s Do It, Romania», dar jobul meu full time e de Project Manager la Global Records“, își descrie Anamaria pe scurt parcursul. Spune că, la muncă, nicio zi nu seamănă cu cealaltă, e mereu pe repede înainte, prinsă între mailuri, ședințe foto, filmări și interviuri etc. Telefonul îi sună mereu, iar multe dintre apeluri sunt de la copii care vor s-o cheme pe Antonia să le cânte la ziua lor. Tratează aceste mici aspecte cu răbdare și umor și nu are nimic din acea trufie a oamenilor importanți din spatele altor oameni importanți. Are cei mai mari ochi albaștri, o voce plăcută și e pasionată de alergare, pe lângă protecția mediului și, bineînțeles, muzică.

Despre artiștii cu care colaborează îmi spune că e foarte important să știi să-i înțelegi. „Sunt creativi, sensibili, e o presiune foarte mare pe ei și tu trebuie să fii acolo lângă ei și să-i susții. Sigur, marea majoritate sunt experimentați și nu mai au nevoie să le spunem noi ce să facă. Nu e greu, e o lecție și pentru noi, și pentru ei, să știm să venim unii spre ceilalți, să știm să facem compromisuri“, își descrie Anamaria doar o parte din fișa postului, care mai prevede și punerea la curent cu toate noutățile din muzică, participarea la festivaluri și concerte și, nu în ultimul rând, urmărirea tuturor talent-show-urilor, pentru că nu se știe niciodată de unde va răsări următoarea INNA.

Ce spune Anamaria despre…

Antonia: La Antonia apreciez faptul că e copilăroasă și felul în care își asumă ceea ce este ea ca brand și ca artist, faptul că nu a lăsat problemele din viața personală să-i afecteze cariera. E super-fresh și-mi inspiră un vibe american.

Carla's Dreams: Sunt cei mai diferiți, știu întotdeauna să pună punctul pe i, creează tot timpul ceva nou, își concep totul singuri, de la muzică, videoclipuri, spectacole etc.

