Carmen Avram – “Am ajuns în presă din întâmplare”

Carmen Avram este una dintre cele mai apreciate jurnaliste de la noi din țară. Cunoscută mai ales ca realizatoare a emisiunii „În premieră”, de la Antena 3, ea a mărturisit că a ajuns să lucreze din întâmplare în acest domeniu.

Cum a ajuns Carmen Avram să lucreze în presă

“Am ajuns în presă din întâmplare, traducând pentru Evenimentul zilei un text din limba germană. Mi-a plăcut atât de mult toată agitația din ziua aceea, atmosfera de redacție, alergătura de pe holuri, lucrul contra cronometru, încât peste noapte n-am putut dormi. Mă îndrăgostisem. Și, a doua zi, mi-am luat inima în dinți și m-am întors la locul faptei, cerându-le să-mi dea o șansă”, mărturisește ea, pe pagina oficială a emisiunii „În premieră”.

În anii ce au urmat, Carmen Avram s-a remarcat în peisajul presei românești prin reportajele pe care le-a realizat și prin transmisiunile din Orientul Mijlociu, din mijlocul zonelor de conflict.

Într-un interviu pe care l-a acordat publicației Formula AS, Carmen a recunoscut că, nu de puține ori, a simțit ce înseamnă teama – “În 2011, în timpul revoltelor din Cairo, care au dus la căderea lui Mubarak, cameramanul Cristian Ta­maş şi cu mine am avut permanent senzaţia că sun­tem vânaţi. Şi de la un punct încolo, chiar am fost. Nu doar noi, ci toţi jurnaliştii. Am crezut că o să murim tăiaţi de macete când taxiul în care ne aflam a fost oprit de zeci de bărbaţi înarmaţi, cu sete de sânge, care aveau undă verde să atace jurnalişti”.

Ce experiențe unice a trăit de-a lungul carierei

După cum povestește pe pagina oficială a emisiunii „În premieră”, Carmen a trăit de-a lungul timpului experiențe extraordinare în deplasările pe care le-a făcut în Orientul Mijlociu – “Am fost batută cu pietre în Gaza și Cisiordania, am zburat spre Irak cu o vestă antiglonț de 25 de kilograme pe mine și o cască atât de grea încât nu-mi puteam ține capul drept. Am mâncat în Afganistan pită facută în gropi de pământ, pe un foc aprins din excremente de cămilă, am înghițit gaz lacrimogen și m-am trântit la pământ ca să scap de gloanțele de cauciuc. Am dat mâna cu președinți și oameni cu destine extraordinare, am văzut locuri care mi-au schimbat viața și am trăit pe viu istorie”.

Viața personală

Mulți oameni s-ar gândi probabil că un om cu o viață profesională atât de agitată nu poate avea și o viață personală echilibrată. Puțini știu însă că jurnalista Carmen Avram este căsătorită de aproape 20 de ani cu un coleg de breaslă – Adrian Ursu, care lucrează tot la Antena 3.

„Ne-am cunoscut într-o deplasare la Copenhaga cu, pe atunci, președintele României, Ion Iliescu. Ne-am înțeles perfect și am fost, întotdeauna, pe aceeași lungime de undă. E un om cu care îți face plăcere să discuți, are în permanență ceva de spus, e cald și cu mult umor, un om pe care îl placi de la prima vedere. M-a cucerit definitiv într-o iarnă cu zăpezi imense, în care a venit după mine la Iași, după 24 de ore dormite în gări geroase și înzăpezite, ca să mă împace după o ceartă. E genul de om de care se îndragostesc soacrele și știu că mama mea, Dumnezeu s-o ierte, l-a iubit din primul moment. Pentru mine, căsnicia cu el înseamnă acasă!”, a declarat Carmen pentru Q Magazine.

