Care sunt tendințele de design interior ale anului 2017

Cum vor arăta casele noastre anul acesta? Cum arată culorile, atmosfera, materialele şi piesele de design pe care ar trebui să ne aşteptăm să le tot vedem în 2017? Am stat de vorbă cu designerul Andreea Mureșan și am aflat care sunt tendințele de design interior în 2017.

Cât de mult se schimbă tendințele în design interior de la an la an?

O veste bună este faptul că în designul de interior se manifestă o anumită inerţie cae ne fereşte de schimbări bruşte. Toate trendurile de care vorbim la viitor sunt deja aici, sub ochii noştri, coexistând paşnic cu direcţii care se închid acum.

Ce materiale si culori sunt la modă în 2017?

Avem marmură din plin, şi vom mai avea, atât ca finisaj pentru pereţi şi pardoseli, cât mai ales ca material pentru mobilier şi accesorii. Avem albastru şi, deşi se declină în nenumărate nuanţe de verde, va rămâne şi el prezent, cu tonuri adânci de indigo sau sodalit. Am văzut auriu mai mult decât în ultimii douăzeci de ani, şi vom mai vedea o vreme. E drept, colorat, cu tente de cupru sau alamă sau verde sau roz, dar rămâne metalul preferat al designerilor şi producătorilor de mobilier şi corpuri de iluminat. Cât despre contrastul alb-negru, nu te teme că nu pleacă nicăieri, pentru că nu se demodează cu adevărat niciodată. E posibil să intervină ceva mai multă grafică, să apară mai puţine suprafeţe lucioase iar arunci când apar vor fi temperate de suprafeţe mate, aproape velurate.

Citește și Ce spune felul în care arată locuința ta despre tine

Ce texturi se vor purta?

În rest, cred că vom avea parte de ceva mai multă dramă, de ceva mai mult mister şi de ceva mai multă pasiune, deci vom vedea din plin tonuri întunecate pe pereţi şi plafoane şi elemente preţioase cum sunt cristalul, oglinda, pielea brodată, covoarele din mătase antichizate, tapiţeriile din catifea.

Cum arată locuințele viitorului?

O cale rămâne la fel de clar conturată: microapartamentele. Locuinţele viitorului sunt mici şi an de an ne pregătim pentru ele modulând corpurile de mobilier, micşorându-le volumul şi oferindu-le valenţe noi, mai ales din punct de vedere funcţional. Aşadar pregătiţi-vă şi pentru multe surprize de tipul 2-în-1.

Citește și 5 idei cool de redecorare pentru casa ta