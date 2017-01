Ce destinaţii şi obiceiuri de călătorie sunt la modă în 2017

Am stat de vorbă cu Răzvan Pascu, blogger şi consultant de turism, şi am aflat care sunt tendinţele anului în turism şi ce destinaţii sunt de încercat.

Ce anume dictează tendinţele în domeniul turismului şi care e mecanismul care le face să se schimbe?

Îmi place să cred că tendinţele în domeniul turismului sunt dictate de oameni, de ceea ce îşi doresc să vadă în vacanţele lor. Desigur, la nivel macro trendurile sunt cumva dirijate şi de marile companii de turism, de preţurile pe care le obţin, de pachetele pe care le creează, de investitorii mari în hotelărie şi, foarte important, de marketingul turistic pe care fiecare regiune turistică din lume îl face. Spre exemplu: afinitatea românilor pentru insulele din Grecia a fost încurajată şi de industria agenţiilor de turism din România prin pachetele foarte avantajoase pe care le-au creat, prin zborurile charter şi prin hotelurile pe care le-au contractat.

Care este tendinţa principala acum în turism?

Din comportamentul propriu, dar şi din ceea ce observ în jurul meu, trendul este de a înlocui locurile turistice clasice cu experienţe, cu oameni, cu o savoare locală. Muzeele rămân pentru cei cu adevărat pasionaţi, iar turiştii nu se mai înghesuie să bifeze un monument, muzeu sau obiectiv turistic. Caută restaurante cu specific local, pieţe tradiţionale, locuri în care turiştii ajung mai greu şi în care localnicii se simt în largul lor. Caută evenimente, concerte, expoziţii de artă, închiriază maşini şi scutere pentru a explora ceea ce îşi doresc.

În anii trecuţi s-a vorbit mult despre dezvoltarea turismului foarte personalizat, customizat. Este în continuare o tendinţă în creştere?

Cred că în toate domeniile există această tendinţă de “made to measure”, de customizare până în cele mai mici detalii. Pentru turiştii de un anumit calibru, customizarea este principalul element pe care îl caută atunci când îşi doresc o vacanţă. Poate veni din alegerea destinaţiei sau din pachetul de servicii inclus, perioada, traseu, locuri de cazare, etc. Spre exemplu, ştiu turişti care îşi doresc un anumit tip de cină şi o comandă în avans, încă de la rezervare, sau care îşi doresc ca, la hotel, să îi aştepte şi un outfit tradiţional, sau care includ în pachetul turistic tratamente de relaxare şi cosmetice.

Care vor fi, în opinia ta, trendurile lui 2017 în materie de călătorii?

Observ un interes din ce în ce mai mare pentru întoarcerea la origini, pentru back to basic. Chiar şi în resorturile de 5 stele am observat că primează simplitatea şi confortul şi că opulenţa este un trend al secolului trecut. Sunt convins că oamenii îşi vor dori din ce în ce mai mult experienţe autentice, că vor căuta să depăşească graniţele resorturilor în care stau, că vor căuta să înţeleagă mai bine destinaţiile în care călătoresc sub toate aspectele lor: economic, social, turistic, geografic, etc. Mi-aş dori să vedem din ce în ce mai puţini oameni care, atunci când sunt întrebaţi despre vacanţă lor, spun că “piscina a fost frumoasă şi mâncarea bună şi multă”. De asemenea, se observă un trend în creştere pentru locaţii de cazare alternative, de genul caselor obişnuite care se scot la închiriat pe site-uri specializate sau de genul tururilor gratuite prin marile oraşe ale lumii în care pasionaţi de istorie şi locuri prezintă oraşul gratuit, doar pentru bacşiş.

Ce destinaţii de călătorie ne recomanzi?

Din România aş recomanda zona Secuimii (Covasna, Harghita) pentru că oferă locaţii interesante de cazare şi interacţiuni inedite cu meşteşugarii şi oamenii locului, aş mai recomanda Delta Dunării pentru întâlnirea cu păsările, natura şi oamenii locurilor, Transilvania pentru unicitate şi pentru îmbinarea minunată a etniilor şi tradiţiilor. Din Europa, aş recomanda zona Alsacia, în Franţa, sau Toscana din Italia. Din lume, aş recomanda oricând Cambodgia, Japonia, Peru, Coasta de Vest a SUA, Tanzania, Argentina, Zanzibar, Seychelles sau Norvegia.

Foto Pixabay

Citește și Ce trebuie să știi când călătorești în afara țării