Când a aflat că este însărcinată i s-a făcut frică. Ce a urmat e o lecție pentru viitoarele mămici

O femeie și-a descris experiența de când a aflat că va deveni mamă până când a văzut prima ecografie a viitorului ei copil. Povestea ei emoționantă merită citită.

”Mă uitam la bețișor cu mirare. Două liniuțe roz. Nu era niciun dubiu. Eram gravidă.

Doamne!

M-a cuprins un val de fericire și teroare. Bine, eu și soțul vorbisem despre posibilitatea unui copil în familia noastră, dar nu mă așteptasem să se întâmple atât de repede.

O să avem un copil. Și eu nu schimbasem niciodată un scutec.

Doamne, ce a fost în capul nostru?

Soțul meu începuse de un an discuțiile despre un bebe. Eu, eram paralizată de frică. Nu eram pregătită. Mă gândeam la perioada adolescenței când un copil îți terorizează părinții sau calculam cât o să mă coste o facultate în străinătate.

Corpul meu s-a suit într-un rollercoaster hormonal. Îmi venea să mă dau jos cât mai repede.

Am aproape 30 de ani, dar începusem să mă simt ca o adolescentă din cauza hormonilor. Mi-era greață tot timpul. Nu mergeam nicăieri fără o pungă pentru vomă. Vezica mea urinară parcă era de dimensiunea unei boabe de mazăre. Făceam pipi o dată la 30 de minute.

După ce au trecut 3 luni, am scăpat de greață. Mă simțeam așa de normală, poate nici măcar nu eram însărcinată.

Ah, și lenjeria de gravidă. Nu știam ce era mai îngrozitor, faptul că nu îmi mai puteam controla corpul sau faptul că purtam cea mai urâtă lenjeria intimă. La patru luni zici că aveam burtă de bere. Nu mă mai încăpea lenjeria veche și cea de gravide îmi ajungea până la gât.

Devenisem nevrotică, dar totul s-a schimbat când am văzut prima ecografie. Prima oara când am realizat că acolo este copilul nostru. Copilul nostru. Am uitat și de greață, și de vomă și de urinările dese. Totul s-a topit.

Deși avea doar 4 cm, copilul nostru era deja format.

Nu au putut să-mi spună sexul lui, dar eu deja îmi imaginam o fetiță care făcea primii pași, care mergea la școală, care își lua carnetul, care mergea la facultate, care se mărita și care avea copii la rândul ei. Viața ei s-a derulat prin fața ochilor mei. Apoi m-am gândit la aspectele negative ale vieții, la războaie, atentate, cancer, boli grave. Cum o pot proteja de toate?

În acel moment mi-am dat seama că există lucruri mai groaznice decât lenjeria de gravide. Am realizat că sunt pregătită. ”

Sursa foto 123rf

