Buchete cu flori pentru Ziua Femeii si Ziua Mamei

Florile de 8 Martie sunt oferite pentru a celebra ziua femeii in multe tari ale lumii si pentru a exprima aprecierea si afectiunea. Buchetele cu flori pentru Ziua Internationala a Femeii sunt deosebit de elegante si fermecatoare, transmitand persoanei dragi inimii tale consideratia si dragostea ta sincera. Ziua femeilor de pretutindeni aminteste de contributiile acestora din diverse domenii, precum si realizarile politice si sociale importante, iar florile si buchetele oferite cu aceasta ocazie comunica prin frumusetea si parfumul lor recunoasterea acestor valori. Buchetele de flori pentru ziua mamei sunt oferite in unele tari tot in data de 8 martie. Exprima-ti simpatia fata de o persoana apropiata sau trimite-i mamei tale un aranjament incantator de flori pentru a-i spune cat de mult o apreciezi.

Ziua Nationala a Femeii in Statele Unite ale Americii a fost sarbatorita prima data in data de 28 februarie 1909, la aproximativ un an de la greva din New York, atunci cand peste 15 000 de femei au protestat pentru a cere drepturi egale, mai putine ore de munca, un salariu mai bun si dreptul de a vota. La conferinta internationala a femeilor din anul 1910, care a avut loc in Copenhaga, membra partidului socialist german Clara Zetkin a propus ca ziua femeii sa fie celebrata in fiecare an in toate tarile. Ea cerea emanciparea femeilor si sustinea ca acestea ar trebui sa aiba oportunitati egale si dreptul la salarii egale cu cele ale barbatilor pentru acelasi efort depus. Pe langa independenta economica, ea dorea ca femeile sa aiba si drepturi politice egale, subliniind importanta dreptului de a vota. Fiind o feminista convinsa, ea s-a pronuntat si pentru libertatea femeilor in viata conjugala, sustinand ca barbatii trebuie sa fie in egala masura responsabili pentru cresterea si educarea copiilor, precum si pentru indepartarea stereotipurilor si eliminarea discriminarii si a impartirii sarcinilor in functie de sexe.

In 1911, pe 19 martie, peste un milion de femei si barbati au participat la adunarile din Germania, Austria, Danemarca si Elvetia pentru a sarbatori ziua femeii, sustinand in continuare dreptul acestora de a munci, de a vota si de a fi numite in functii administrative publice. Ziua internationala a femeii a fost si o ocazie de a protesta impotriva primului razboi mondial, organizandu-se numeroase marsuri de solidaritate. In 1913, in Rusia, ca urmare a protestelor, tarul a fost nevoit sa abdice iar guvernul provizoriu a acordat dreptul de vot femeilor. Data la care aceste proteste au inceput a fost 23 februarie, in calendarul Iulian folosit in Rusia, sau 8 martie pentru tarile care foloseau calendarul Gregorian. In amintirea acestor proteste, ziua femeii a fost mutata pentru data de 8 martie, data care s-a pastrat pana astazi. In 1975 a fost sarbatorita pentru prima data in cadrul Natiunilor Unite, iar in decembrie 1977 a fost adoptata o rezolutie ce le cerea statelor membre sa aiba o zi din an dedicata drepturilor femeii.

In Romania cu prilejul zilei internationale a femeii se sarbatoreste si ziua mamei. In mod traditional ziua de 8 martie a devenit o ocazie pentru barbati de a-si arata dragostea si aprecierea fata de persoanele feminine, daruind flori sau alte cadouri, precum si o oportunitate atat pentru barbati cat si pentru femei de a darui flori mamei in semn de recunostinta. In 2009 a fost decretata oficial ziua mamei in Romania ca fiind sarbatorita in a doua duminica a lunii mai.

Buchetele de flori de ziua mamei sunt impresionante si distinse, transmitand cele mai sincere emotii si sentimente fata de persoana iubita care te-a ingrijit si ocrotit. Aranjamentele cu flori pentru ziua mamei sau ziua femeii pot fi in diverse culori, fiecare avand o anumita semnificatie, precum rosu pentru dragoste sincera si devotament, galben pentru sanatate si prietenie, alb pentru respect si puritate, sau buchetele cu flori roz pentru admiratie si gingasie. Cele mai intalnite flori pentru a sarbatori ziua femeii sunt trandafirii, semnificand frumusetea, speranta si iubirea. Pentru aranjamentele florale dedicate mamelor sunt des folosite gerberele, ca simbol al bucuriei, dar si freziile, semnificand increderea, respectul si atentia fata de nevoile celor apropiati.

