Băiatul lor rămânea corijent la matematică. Totul s-a schimbat când au făcut asta

Părinții unui băiețel erau tare îngrijorați pentru băiatul lor de clasa a cincea, acesta nu suporta matematica, era imposibil să-l determinte să învețe la această materie. Citește poveste lor pentru a vedea cum a reușit băiețelul să nu rămână corijent.

“Un băiețel de aproape 12 ani urma să ajungă corijent la matematică. Părinții lui au încercat totul, de la meditatori la hipnoză, nimic și nimeni nu reușea să-l facă pe micuț să înțeleagă matematica.

La insistențele unor prieteni de familie, înainte de Paște, și-au mutat copilul de la școala de stat la o școală privată catolică.

După prima zi la școala cea nouă, băiețelul s-a întors acasă foarte serios și s-a închis în camera lui să-și facă temele.

După două ore, părinții lui au intrat în cameră să vadă ce se întâmplă cu el. Cărți, caiete, manuale de matematică erau întinse peste tot în camera copilului. Băiatul a coborât doar la masa și apoi s-a întors la studiu.

Zilele care au urmat au fost identice. A venit și momentul primul test. Băiatul a venit cu lucrarea acasă, a lăsat-o în bucătărie și a intrat în camera lui.

Mama, a luat foaia cu grijă și a rămaș șocată când a văzut nota trecută cu roșu. Era 10! L-a sunat pe soțul ei și i-a dat vestea.”

Seara, l-au luat la întrebări pe băiat.

– Profesorii te-au ajutat?

– Nu!

– Vreun coleg?

– Nu!

– Psihologul școlii?

– Nu!

– Manualele?

– Nu!

– Temele pentru acasă?

– Nu!

– Atunci ce?

– În prima zi, când am intrat în școală am văzut un nene prins în cuie pe semnul plus. Atunci mi-am dat seama că oamenii de aici sunt extrem de periculoși când vine vorba de matematică.

