Aviva Vita, managerul clujean pe model japonez

Fiică a unui important om de afaceri din Cluj, Aviva Vita a studiat afacerile la universități din străinătate, dar și-a petrecut toate vacanțele făcând practică în compania tatălui său – la contabilitate, la resurse umane, la logistică. Acum lucrează cot la cot cu tatăl său, ca director de marketing. Nu e doar o funcție, ci un full-time job, pe care tânăra îl face cu pasiune.

Fondată în 1991 la Cluj-Napoca, Vitacom Electronics, una dintre cele mai importante companii de pe piața de distribuție B2B, s-a dezvoltat continuu și a devenit în prezent un nume semnificativ pe piață. După modelul japonez, fondatorul companiei, Vasile Vita, își crește succesoarea afacerii în companie. În prezent, fiica sa, Aviva Vita, este directorul de marketing de la Vitacom, probabil unul dintre cei mai tineri directori din țară ai unei firme cu peste 100 de angajați și cu o cifră de afaceri care s-a apropiat, în 2016, de 10 milioane de euro.

Câți ani ai și ce studii ai făcut?

Am 25 de ani. Mi-am făcut studiile universitare la Regent’s University – European Business School of London. Aceste studii au durat 3 ani și jumătate. EBSL este o facultate specială din punct de vedere al posibilităților, și anume ai posibilitatea de a studia limbi străine la cel mai avansat nivel. Eu am optat pentru spaniola pentru business, pe care am studiat-o intensiv. Din acest motiv, facultatea mi-a pus la dispoziție și oportunitatea de face schimb de campus într-o țară vorbitoare de limba respectivă. În consecință, am ales să fac un an de studii în Spania: jumătate de an la Madrid, la facultatea San Pablo CEU, și în cealaltă jumătate de an, am studiat la Valencia, la Universidad Catolica de Valencia. Acest schimb a fost important deoarece am avut ocazia să studiez business-ul direct în spaniolă. Astfel, în momentul de față vorbesc patru limbi.

Ulterior, am urmat masteratul la Hult International Business School, tot la Londra, cu specializare pe International Business. După care, am ales să fac și un curs opțional, cel de Project Management. Am profitat și la această universitate de schimbul de experiență la San Francisco.

Studiile pe care le-am urmat în aceste țări mi-au oferit ocazia de a privi lucrurile la nivel internațional, global. Această diversitate de perspective m-a ajutat să mă adaptez rapid la orice situație.

Care a fost primul tău gadget? Ce amintiri ai despre afacerea familiei de când erai mică?

Nu țin minte care a fost primul meu gadget. Probabil primul meu telefon. Pe vremea când firma își desfășura activitatea într-un apartament, eu eram foarte mică și am amintiri puține. Apoi, am avut ocazia să particip la evoluția firmei, mutându-ne sediul pe strada Republicii, apoi pe Bună Ziua.

Când ai început să lucrezi în companie și pe ce poziții ai lucrat?

Am așteptat mult momentul respectiv, astfel am început să lucrez încă din prima mea vacanță de iarnă din timpul facultății. Am făcut practică la contabilitate, logistică și resurse umane. Am lucrat și pe poziția de specialist marketing, iar în această perioadă am realizat că în acest domeniu mă regăsesc, precum și în PR – aceste două domenii îmbinându-se perfect.

Ca director de marketing, care a fost prima campanie gândită și implementată de tine?

Prima campanie de Crăciun dedicată revânzătorilor noștri. Campaniile diferă în funcție de segmentul și piața țintă pe care dorim să o abordăm, însă suntem o echipă tânără, neliniștită și dinamică, iar ideile nu se opresc să surprindă. Tot ceea ce facem, facem împreună. Ne completăm.

Care este proiectul de care ești cea mai mândră?

A 3-a editie CEARC (Consumer Electronics and Accessories Resellers’ Conference) în 2016. Este un eveniment exclusivist organizat la cele mai înalte standarde dedicat în special Partenerilor Vitacom. Anul trecut au participat peste 350 persoane, iar satisfacția acestora ne ambiționează ca în anii ce urmează să continuăm această inițiativă.

Cum sunt, comparativ, relația tată-fiică și relația director general – director de marketing?

Relația tată-fiică este acasă. Relația director general-director marketing este la Vitacom. Businessul este business, familia, familie. Am foarte multe de învățat de la el, este modelul meu, iar eu sprijinul lui. Aș descrie: suntem naturali.

Cât de mult te implici în contractarea noilor produse?

Relativ puțin. Am încredere în colegii de la suport comercial, care fac o treabă foarte bună. Desigur, colaborăm în ceea ce privește design-ul și brandingul produselor proprii.

Cine sunt modelele tale profesionale?

MAMA: pentru bunătatea ei nelimitată. Pentru dragostea infinită, care m-a motivat și m-a împins de la spate. M-a învățat faptul că o femeie trebuie să fie puternică pentru a reuși în viață.

Chiar dacă risc să mă repet: TATA. Începând de la devotament, cunoștințe acumulate, dezvoltare continuă, capacitatea de a recunoaște tipologia persoanelor în doar câteva secunde, recunoașterea oportunităților ivite, punerea accentului exact pe ce este important.

Precum și în exemplul lui Richard Branson, în spatele succesului se află multă muncă, persistență, atitudine pozitivă și cunoștințe puternice.

Cum arată o zi obișnuită din viața ta?

Pentru mine nu există o zi obișnuită. Singurul lucru pe care îl fac în mod repetat este: dau Bună dimineața!” și ”Noapte bună!” în fiecare zi și seară cățeilor mei. Mă simt o norocoasă pentru că fac ceea ce îmi place, astfel încât zilnic mă simt încărcată cu energie și atitudine pozitivă. Din punctul meu de vedere, pofta de muncă și de viață sunt “ingredientele” unei zile reușite. În seara de dinaintea unei zile de lucru, îmi pregătesc activitățile pentru a fi “up to date”, chiar dacă duminica îmi planific activitățile aferente săptămânii următoare. Este esențial să fii planificat pentru a fi eficient. De multe ori petrec mai mult timp la muncă decât acasă, dar cred că asta mă formează iar rezultatele sunt pe măsură.

Ce pasiuni ai în afara jobului?

Cățeii mei. Am patru cățelușe: o labradoriță frumoasă și deșteaptă și trei vișle maghiare cu păr sârmos, năzdrăvane. În afară de asta, mă pasionează tot ceea ce înseamnă decor/ amenajări interioare și călătoriile – îmi place să văd locuri noi, care să mă inspire. Reușesc să-mi fac timp și pentru sport după o zi plină la muncă, astfel că ajung seara acasa plină de energie.

Dacă nu ar fi existat afacerea familiei, ce altceva ți-ar fi plăcut să faci?

În primii ani de școală, îmi doream să devin profesoară. Lecțiile mi le învățam practic predând. Aveam camera echipată: tablă, catalog. Într-o oarecare măsură sunt sigură că această dorință a venit și din faptul că bunicii meu au fost profesori. Ulterior, mi-am descoperit pasiunea pentru decorațiuni interioare, ceea ce se vede în modul în care mă organizez. Realizez că ceea ce fac acum mi se potrivește cel mai bine și fac tot posibilul să mă dezvolt continuu.

Ce ți se pare cel mai frumos în ceea ce faci?

Libertatea la creativitate, la idei, posibilitatea de a le fructifica. Mediul în care lucrez constă și în organizarea evenimentelor la un nivel înalt, iar implicarea mea din anii precedenți în organizare de evenimente mă ajută foarte mult.

Ce-ți place cel mai puțin?

Lipsa principiilor și valorilor reale orientate spre performanță. Lipsa de responsabilitate. Lipsa vitezei de reacție, care în ziua de astăzi este un factor decisiv în absolut orice.

Ce ți-ai fi dorit să te întreb, dar nu am făcut-o?

Cum reușesc să fiu un manager bun la o vârstă atât de fragedă.

