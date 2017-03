Prin repetitivitate și constanță, rutina creează o stare plăcută de siguranță. Uneori, ne obișnuim atât de mult cu lucrurile bune, încât nu le mai putem simți. Psihoterapeutul Carmen Moldoveanu îți spune care sunt avantajele și dezavantajele rutinei în cuplu.

Fiecare persoană, în timp, dezvoltă propriile ei obișnuințe și preferințe. Spre exemplu, dacă ne referim la rutina dimineților din timpul săptămânii, cineva preferă să se trezească dimineața la 7 și să petreacă o oră bându-și cafeaua și privind știrile, în timp ce altcineva preferă să stea în pat până în ultima clipă, apoi să sară repede în haine și să-și cumpere cafea în drum spre birou. Când două persoane formează un cuplu și locuiesc împreună, rutinele lor se pot completa în mod armonios, iar acesta e cazul ideal. E posibil și ca unul dintre ei să își impună propriile preferințe și să își dorească să-l schimbe pe celălalt. Motivele pot fi multe: dorința altruistă de a îmbunătăți viața cuiva, egoism nerecunoscut sau o viziune despre iubirea romantică ce afirmă că totul trebuie făcut împreună, în armonie.

Rutina creează siguranță

O bună conviețuire în doi presupune o îmbinare armonioasă a obișnuințelor ambilor parteneri. Băile lungi și relaxante ale ei pot să coexiste cu obiceiul lui de a se uita la filme science-fiction. Nevoia lui de a alerga în fiecare seară încurajează întâlnirile ei cu cea mai bună prietenă, fără să se simtă vinovată că îl neglijează. Fiecare are un spațiu în care să-și strecoare propriile ritualuri. Desigur, e necesar să existe și niște obișnuințe comune, cum ar fi mersul la piață duminica dimineața, o seară petrecută în oraș în fiecare săptămână sau orice alte activități necesare sau plăcute. Când apar un copil sau mai mulți, rutinele bine stabilite pot să ajute mult la păstrarea calmului și a sentimentului de control.

Rutinele, prin repetitivitatea și constanța lor, creează o stare plăcută de siguranță. Iarna se fac planuri pentru vacanța de vară, cu aceiași prieteni, iar imprevizibilul este în mare măsură eliminat. Această stare seamănă adeseori cu o pace mult căutată, cu simplitatea copilăriei, cu lipsa grijilor. Pentru o vreme, poate chiar câțiva ani buni, această stare seamănă cu un paradis regăsit.

Imprevizibilul

Majoritatea oamenilor simt însă nevoia unor schimbări, din când în când. Uneori, ne obișnuim atât de mult cu lucrurile bune î­ncât nu le mai putem simți. Avem nevoie de contrast ca să percepem clar lucrurile. Spre exemplu, foamea sau absența unor alimente preferate ne ajută să redescoperim bucuria mâncatului. Absența apei calde timp de mai multe zile transformă un duș într-o bucurie extraordinară. |n mod similar, o anumită distanță în cuplu poate regenera sentimentele și bucuria vieții în doi. Uneori, câteva weekenduri petrecute separat pot fi suficiente, alteori e nevoie de schimbări mai mari, chiar de dormit în camere separate. Nu există reguli care să funcționeze pentru toate cuplurile, însă ideea esențială este introducerea unor pauze, a unor întreruperi, a imprevizibilului.

Întreruperea ritmului obișnuit ne ajută să introducem în viața de familie noi ritualuri. Nu este vorba de ritualuri mai bune, ci de unele mai potrivite. Poate că, într-o anumită perioadă a vieții, unul dintre parteneri are nevoie de mai mult timp petrecut în singurătate sau practicând anumite hobby-uri. Sau are nevoie de o viață socială mai activă, de prieteni noi sau de mai mult sport. Aceste nevoi pot să nu fie suficient de puternice, iar marele risc este să le ignorăm existența. Neluate în seamă, ele pot conduce la acumularea de nemulțumiri, la irascibilitate și răbufniri din motive neimportante. Poate să pară că relația nu mai merge, că dragostea s-a pierdut, că ceva rău urmează să se întâmple. Uneori, nevoile ignorate pot apărea chiar sub forma unor crize de anxietate sau a diverselor somatizări. Obișnuințele îi pot face pe oameni confuzi în privința propriei lumi interioare. Cum poți să-ți dai seama, după decenii în care te-ai definit un iubitor de cafea, că de fapt îți place să bei ceai cald dimineața și să te trezești făcând yoga?

Pune-ți întrebări periodic

Pauzele de care vorbeam îi ajută pe cei doi par­te­neri să modifice ceea ce nu li se mai potri­vește. Uneori, schimbările necesare sunt minore: își dau seama că își doresc să adoarmă seara citind un roman polițist în loc să se uite la câteva episoade dintr-un serial de comedie; sau își reamintesc ce plăcut era să iasă la cinematograf în doi, la începutul relației. Alteori, relația are nevoie de schimbări mai mari și va trece inevitabil printr-o perioadă de tranziție și posibil disconfort. Poate ritualurile sexuale nu mai corespund transformărilor aduse de vârstă în personalitățile celor doi. Poate grupul de prieteni a devenit plictisitor și le este tot mai greu să nege această realitate. Până să se ajungă la rutine noi, plăcute, e nevoie de efort susținut pe parcursul mai multor etape: depășirea dificultății de a recunoaște existența unei probleme și discuțiile sincere și directe; controlul tendinței de a arăta cu degetul spre celălalt ca fiind singurul vinovat; evitarea cufundării în furie sau resemnare; găsirea unor soluții ac­cep­ta­bile fie discutând, fie ce­rând sfatul unui prieten sau al unui consilier; răbdarea și perseverența în punerea în aplicare a unor comportamente noi, inițial nefirești.

Orice cuplu poate traversa aceste etape fără să fie nevoie de ani de terapie sau de capacități extraordinare. Condiția este ca cei doi să aibă curajul să-și pună câteva întrebări, în mod periodic. Ce nu mai merge în relația noastră? Ce nu ne mai face plăcere? Ce ne scoate din minți? Ce am ajuns să nu mai suportăm? Întrebările corecte ajută la găsirea răspunsurilor, însă nu imediat.

Ce e de schimbat?

Uneori pare că nimic nu mai merge, că relația a murit, că nu mai simțim nimic bun. În astfel de momente nu putem gândi clar și nu ne putem baza deciziile pe ceea ce simțim. E nevoie să așteptăm să ne calmăm, să ne odihnim și să avem resurse pentru a începe să analizăm obiectiv situația. Este cu siguranță momentul pentru câteva schimbări. Ne pot veni în ajutor listele cu idei, câteva cărți care să ne inspire, o vacanță într-un loc plăcut, o serie de discuții în care nu ne propunem să schimbăm lumea peste noapte, umorul și încrederea. La urma urmei, schimbarea este singurul lucru sigur în viață.

Nu este nicio dramă când ceva nu mai merge. Unele lucruri merită lăsate în urmă pentru a face loc altora noi. O relație are etapele ei și putem renunța la acele rutine care au fost minunate o vreme pentru a face loc unor rutine noi. E nevoie doar să fim deschiși să testăm o vreme mai multe posibilități, ca atunci când probăm pe rând haine într-un magazin și nu știm când o să găsim în sfârșit ceva care să ne placă și să ne vină bine. Mai devreme sau mai târziu vom găsi exact combinația potrivită și ne vom putea bucura de ea un timp, până când va veni din nou anotimpul unei schimbări.

