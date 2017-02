Ashton Kutcher, discurs emoționant în Senatul american despre traficul de copii

Actor și activist pentru drepturile omului, Ashton Kutcher a cerut senatorilor americani să sprijine inițiativele care încearcă să pună capăt exploatării sexuale a copiilor.

Kutcher a vorbit în calitate de președinte al Thorn, o companie care produce un software ce contribuie la localizarea victimelor abuzurilor. Povestind despre lucrurile șocante la care a fost expus, actorul în vârstă de 39 de ani și-a stăpânit xu greu lacrimile, potrivit presei de peste Ocean.

„Slujba mea de zi cu zi este aceea de președinte și fondator al Thorn, unde luptăm împotriva traficului de copii și a exploatării sexuale a copiilor. Aceasta este slujba mea de zi cu zi. Mai am o slujbă de zi: sunt tată a doi copii – unul de doi ani, altul de două luni. Așa că iau foarte în serios efortul lor de a căuta fericirea și de a mă asigura că societatea și guvernul le asigură acest drept.

Dreptul de a fi fericit, pentru atât de mulți, a fost luat, a fost violat, a fost abuzat.

Ca parte a muncii mele împotriva traficului uman, am cunoscut victime în Rusia, am întâlnit victime în India, am întâlnit victimele care au fost traficate în Mexic, victimele din New York și New Jersey, și peste tot în țara noastră. Am fost la raiduri FBI şi am văzut lucruri pe care nicio persoană nu ar trebui să le vadă vreodată.

Am văzut un conținut video cu un copil care are aceeași vârstă cu unul dintre copiii mei și care a fost violat de un bărbat american care făcea turism sexual în Cambodgia. Acel copil era atât de condiționat de mediul în care trăia încât credea că totul este un fel de joc.

Noi eram ultima linie de apărare – un actor și fundația lui. Acesta este de acum locul meu de muncă zilnic și mă voi ține de el”, au fost cuvintele lui Ashton Kutcher în cadrul Senatului american.

Foto – Hepta