Antonio Banderas a fost operat pe inimă după ce a suferit un atac de cord

Celebrul actor în vârstă de 56 de ani a confirmat că a suferit un atac de cord în ianuarie, în cadrul festivalului de film de la Malaga, Spania, la care a participat recent.

Banderas a dezvăluit în cadrul acestui eveniment că are trei stenturi implantate pentru a extinde arterele îngustate în inima sa după incidentul din 26 ianuarie, când a fost dus de urgență la spital, din cauza unor probleme cu ritmul cardiac, pe care le-a simțit în timpul unui antrenament de fitness.

„Mi-am stresat inima în ultimii 37 de ani. Am avut un atac de cord pe 26 ianuarie, dar am fost foarte norocos, a fost benign şi nu m-a afectat grav… Am suferit o intervenţie, în cadrul căreia mi-au fost implantate în artele coronare trei stenturi. Şi, pentru că sufeream de aritmie de multă vreme, am suferit o operaţie cu laser, dar nu a fost atât de grav cum s-a scris”, a declarat actorul.

Banderas a mai spus că dependenţa lui de muncă este motivul pentru care are probleme cu inima şi că cele întâmplate l-au făcut să recunoască faptul că este un workaholic. Deși spune că acum este complet refăcut, recunoaște că are o nouă concepție despre viață: „într-o zi, vreau să mă întind în umbra unei bărci, să las totul în urmă şi să visez la bucurie”.

Actorul în vârstă de 56 de ani, care se iubește în prezent cu Nicole Kempel (37), locuiește în prezent în Surrey (Anglia), făcând naveta adesea între Anglia și Hollywood.

