Angelina Jolie gătește scorpioni pentru copiii ei

În vizita pe care o face în aceste zile în Cambodgia, Angelina Jolie le arată copiilor săi cum se gătesc și cum se mănâncă scorpionii, păianjenii, greierii și gândacii.

Angelina povestește cum se începe o astfel de dietă, “cu greieri și bere, după care avansezi spre tarantule.

Siloh (10 ani), fiica actriței chiar spune la un moment dat că scorpionii au gust de chipsuri uscate.

Videoclipul apare la doar câteva zile după interviul în care frumoasa actriță vorbește prima oară de divorțul său de Brad Pitt.

"You want to share a spider?" – Angelina Jolie cooks bugs in Cambodia 🕷https://t.co/5mSi3VNErT pic.twitter.com/OZ12DjpyJD

— BBC News (World) (@BBCWorld) February 20, 2017