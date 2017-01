Andreea Tonciu s-a schimbat total. La ce a renunțat de când a devenit mamă

Andreea Tonciu s-a schimbat total de când a devenit mamă și s-a căsătorit cu bărbatul iubit. Rebeca o face să trăiească cea mai frumoasă perioadă din viața ei, iar bruneta a renunțat la multe lucruri de dragul familiei.

Andreea Tonciu s-a schimbat, a renunțat la aparițiile sexy, ipostazele provocatoare și se concentrează doar pe familia ei. „Mi s-a schimbat foarte mult viața, dar sunt foarte fericita. Sunt casnica. Toată săptămâna am gatit, am stat cu Rebeca și am facut curat. Acum este o perioada mai dificilă, pentru că îi dau dintisorii si nu prea mananca. Gatesc si pentru sotul meu, desi el nu prea e obisnuit cu mancarea gatita. Merg la piață nearanjată, nemachiată, nu mă recunoaște nimeni.”, a dezvăluit ea la Kanal D.

