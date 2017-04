Andreea Bălan, relație traumatizantă cu tatăl ei

Invitată la o discuție live cu fanii pe pagina de Facebook Unica.ro, Andreea Bălan a vorbit deschis despre relația dificilă pe care a avut-o cu tatăl ei și despre urmările pe care le-a avut această relație asupra vieții ei de adult.

Întrebată care este filmul ei preferat, Andreea Bălan a menționat filmele din seria ”Star Trek”. Până aici nimic special, mulți dintre noi preferă filmele SF.

Apoi vedeta a mărturisit de unde a pornit preferința pentru aceste filme: în copilărie, în fiecare duminică după-amiază, se uita la serialul Star Trek împreună cu tatăl ei, acesta fiind singurul moment în care simțea o conexiune reală cu el.

Crescută în lumina reflectoarelor, Andreea a mărturisit că relația cu tatăl ei a fost una dificilă și conflictuală, iar singurul moment de apropiere între ei era cel în care se uitau la Star Trek împreună. În timp, artista a strâns o colecție impresionantă de filme din seria Star Trek, fără să-și dea seama de ce face asta.

Abia târziu, când a mers la terapie la psiholog, a descoperit legătura dintre această preferință și relația cu tatăl ei, Săndel Bălan.

“Era singurul meu moment… Eu cu tatal meu am avut o relatie destul de conflictuala in copilarie pentru ca nu ne intelegeam, mergeam cu el in turnee, el fiind si compozitorul hiturilor Andre, facea parte din trupa Andre, dar am avut o relatie destul de conflictuala si traumatizanta pentru mine, dar singurul moment in care reuseam sa ma conectez cu el era in fiecare duminica cand ne uitam pe TVR1 la Star Trek si era singurul moment in care aveam ceva in comun si aveam ceva care ne lega.

Ca adult, tot timpul cand voiam sa ma relaxez sau puneam pe laptop un Star Trek. Am aflat la terapie de ce imi place acest serial. Nu intelegeam legatura mea obsesiva cu acest serial, am toate filmele, toate seriile din ’60 pana in prezent. Mi s-a explicat ca din cauza legaturii mele cu tatal meu.”