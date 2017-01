ALINA EREMIA: “Bărbatul ideal îmbină spontaneitatea şi romantismul”

Alina Eremia a făcut primii paşi către succes la vârsta la care alţii se jucau cu jucăriile. E îndrăgostită de muzică din copilărie şi la 23 de ani a reuşit să ajungă un nume în industria muzicală din România, fiind în plină ascensiune.



Care sunt cele mai mari provocări ale carierei solo?

Cele mai mari provocări sunt să găseşti întotdeauna reţeta ideală pentru o piesă bună, să creşti standardul şi să îl menţii pentru a rămâne în sufletul ascultătorilor. Cred foarte mult că piesele pe care le-am compus chiar eu au ajuns mai repede la sufletele oamenilor, aşa că pentru anul acesta îmi doresc să compun mai multe piese!

Care este următorul pas pe care îl pregăteşti pe plan muzical?

Împreună cu echipa mea, lucrăm la to do list pe anul acesta. Am învăţat, în timp, că este nevoie de o echipa unită. Anul acesta voi lansa un album, primul meu album!

Povesteşte-ne puţin despre cum lucrezi, ce echipă ai, cum este viaţa ta între studio și filmări…

Am o echipă minunată de care sunt mândră, la fel de pasionată că mine şi împreună am reuşit să construim lucruri de calitate până acum, spun eu. Proiectul meu muzical este semnat la Media Pro Music, sublabel Universal Music – cea mai mare casă de discuri la nivel internaţional. Acolo am găsit de la început o echipă şi alături de ei am evoluat. Aprilia Ivănescu este project managerul meu, Vlad Pârvulescu se ocupă de partea de comunicare, Laurenţiu Ionescu este cel care se ocupă de partea de booking. Glam Squadul meu este format din Silvia Cristescu şi Irina Hartia (stilistele mele de încredere), Diana Ionescu (make-up artist) şi George Cozma (hairstyling). Pe partea de muzică, lucrez cu toate studiourile din România pentru că îmi place să colaborez şi să mă dezvolt.

Care sunt modelele tale muzicale? Ce calităţi apreciezi cel mai mult la un artist?

Am mulţi artişti pe care îi urmăresc şi îi apreciez, de la Beyonce, Rihanna, Lady Gaga, Bruno Marş, Duă Lipa, John Legend, Ariana Grande, Isaiah, Sia şi lista continuă. Ce apreciez la un artist este puterea de a se reinventa şi de a spune o poveste diferită de la album la album, faptul că nu se limitează şi încearcă stiluri noi, identităţi noi.

Cine sunt oamenii care te susţin şi la care apelezi pentru sfaturi?

Cei mai mari susţinători ai mei sunt părinţii şi persoanele pe care le iubesc şi îmi sunt mereu alături De fiecare dată când înregistrez un demo, le cer părerea şi ştiu că voi primi un răspuns sincer.

Ce ritualuri de frumuseţe şi întreţinere ai?

Am moştenit un ten curat de la mama mea pe care îl hidratez atât dimineaţa, cât şi seara cu creme. Săptămânal, aplic ulei de cocos sau argan pentru o hidratare mai intensă. Am grijă să mă demachiez corect şi încerc să las tenul să respire cât mai mult. Am un stil de viaţă activ, merg la sală de 2-3 pe săptămână pentru a fi în formă.

Cum arată bărbatul ideal, în viziunea ta? L-ai întâlnit până acum?

Bărbatul ideal pentru mine îmbină spontaneitatea şi romantismul, este o fire dinamică, avidă de informaţie ca şi mine, şi da, l-am întâlnit. (zâmbește)

Fotografii de la ședința foto pentru copertă

Îţi propun un mic joc. Completează următoarele propoziţii:

Cel mai fericită mă simt… când sunt pe scenă.

Nu aş putea trăi fără… iubire şi muzică.

Principalele mele însuşiri… optimismul, ambiţia şi perseverenţă.

Dacă viaţa mea ar fi o melodie, ar avea titlul… “A fost o nebunie”

Dacă aş avea o baghetă magică, aş vrea… ca toţi oamenii să aibă un statut egal, să nu mai existe răutate, invidie şi sărăcie.



Motto-ul tău în viaţă?

Totul este posibil, nu există limite atunci când îţi doreşti ceva. Fii mulţumit de viaţa ta, dar întotdeauna visând la mai mult.

Foto Oltin Dogaru

Citește interviul integral și vezi un pictorial exclusiv cu Alina Eremia în Unica de februarie, de astăzi la standurile de presă!