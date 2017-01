ADA SOLOMON, primul producător român în cursa pentru OSCAR: “Caut lucruri care să mă emoționeze”

Filmul “Toni Erdmann”, în regia lui Maren Ade, coprodus de Ada Solomon, a intrat în cursa pentru trofeul OSCAR la categoria cel mai bun lungmetraj străin la cea de-a 89-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film din 26 februarie 2017. Ada Solomon devine astfel primul producător din istoria cinematografiei românești care este nominalizat la prestigiosul trofeu oferit de Academia Americană de Film.

De peste zece ani, Ada Solomon conduce casa de producție Hi Film, este unul dintre fondatorii festivalului de scurtmetraje NexT, iar la sfârșitul lui 2013 a primit distincția European Co-production Award din partea Academiei Europene de Film. De numele ei se leagă titlurile multor filme românești premiate la mari festivaluri internaționale (Poziția Copilului, Aferim etc).

Filmat aproape integral în România, “Toni Erdmann” este singura peliculă lansată în 2016 inclusă în TOP 100 cele mai bune filme ale secolului 21 de către BBC Culture și s-a bucurat până acum de un succes covârșitor.

Am stat de vorbă cu Ada Solomon despre succesul Toni Erdmann și meseria de producător de film.

Ce înseamnă pentru tine acest succes și nominalizarea la premiile Oscar?

Pentru mine este extraordinar că peste 700.000 de spectatori din Germania, și peste 500.000 de spectatori din Franța au făcut cunoștință prin intermediul acestui film cu o seamă întreagă de actori români cât și cu un personaj cheie al acestei povești: orașul București, o prezență extrem de puternică în film și dintr-o complet altă perspectivă decât cea pe care suntem obișnuiți să o vedem pe marele ecran. Sunt mândră că am fost parte a acestei experiențe și sper că voi mai avea parte de proiecte de asemenea forță.

Ce te face să spui „Da“ unui proiect?

Caut lucruri care să mă emoționeze, lucruri pe care să mi le doresc eu, ca spectator, să le văd pe marele ecran. E o alegere foarte personală, nu e o alegere pragmatică. Nu am făcut și nu voi face filme de gen, pentru că eu nu rezonez la asta. Pentru mine e esențial cum pot să mă îmbogățesc imaterial – în general, din produse culturale nu te poți îmbogăți material.

Mai este filmul românesc cel mai bun brand de țară pe care-l avem?

Rolul culturii în construirea imaginii unei țări este covârșitor, dar autoritățile nu se implică deloc, și bugetul pentru cultură parcă intră la apă pe an ce trece. Rețeaua de cinemauri e mică, filmul românesc nu are o reputație bună, din punct de vedere comercial, la noi în țară… Cred că e o chestiune de mentalitate. Sigur că dacă dai un film românesc la 4 după-amiaza și unul american de box-office la 8 seara, ele nu vor face același număr de spectatori. E un fel de cerc vicios…

Tu mai poți să te uiți la un film ca un simplu spectator?

Eu mă uit la un film la fel cum citesc o carte, sunt un consumator obișnuit, iar dacă încep să mă uit la detalii tehnice, înseamnă că nu m-a prins povestea sau că nu rezonează în niciun fel cu sensibilitatea mea. Sper să pot să rămân la distanța asta și să mă bucur de filme ca un spectator obișnuit.

Ce calități native trebuie să ai pentru meseria de producător?

E o meserie care se învață făcând, însă nu poți să o faci dacă ești nul în materie de organizare

sau diplomație. Nu aș putea să fac meseria asta dacă aș pune egoul meu deasupra filmului pe care-l fac. Mai e un cuvânt important în ecuație: curiozitatea, care îți dă interesul pentru a încerca și descoperi diverse lucruri și a găsi soluții să le rezolvi. Pentru că un producător e un rezolvator de

probleme. Iar comunicarea e un dat necesar al acestei meserii.

Este lumea cinemaului dominată de bărbați? Te-ai simțit vreodată dezavantajată ca femeie?

Au fost ani în care nu am fost altcineva decât soția soțului meu (n.r. – regizorul Alexandru Solomon), ceea ce e caraghios, pentru că soțul meu nu s-a implicat niciodată în casa de producție. Doar pentru că el era deja cineva confirmat și, în plus, bărbat, era limpede că succesul meu ținea de el. Insă am trăit să aud și invers și ne-am amuzat: „A, Alexandru Solomon, ai cumva vreo legătură cu Ada Solomon?“

“TONI ERDMANN” spune povestea lui Winfried, un tată excentric, ajuns la pensie și pus mereu pe glume, care hotărăște să îi facă o vizită surpriză fiice sale, Ines, o femeie de carieră serioasă, care lucrează la un proiect important ca strateg corporatist în București.

Din distribuția filmului fac parte Peter Simonischek și Sandra Hüller, Michael Wittenborn, Thomas Loibl, Trystan Pütter, Hadewych Minis, Lucy Russell alături de actorii români Vlad Ivanov, Ingrid Bisu, Alexandru Papadopol și Victoria Cociaș.

